TROIS-RIVIÈRES, QC, le 3 sept. 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a frappé durement les institutions culturelles et patrimoniales du pays. Le gouvernement du Canada entend aider ces organismes - qui jouent un rôle essentiel au sein de nos communautés - à traverser la présente crise.

C'est dans cette optique que l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a profité de son passage au Centre d'histoire de l'industrie papetière Boréalis de Trois-Rivières pour annoncer l'octroi de fonds d'urgence à trois institutions muséales de la ville : Boréalis (100 000 dollars), le Musée POP (100 000 dollars) et le Musée des Ursulines (25 000 dollars).

Le gouvernement du Canada accorde ces sommes dans le cadre du premier volet de la Phase 2 du Fonds d'urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport, qui a été annoncé en juin dernier.

« Nous savons à quel point les organismes du patrimoine ont été touchés par la pandémie. En cette période d'incertitude, notre gouvernement s'efforce d'ajuster son aide aux besoins du milieu des arts et du patrimoine. Il est primordial pour nous d'être à l'écoute des besoins des institutions muséales et de contribuer au maintien de leurs activités. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Culture Trois-Rivières et son musée Boréalis sont reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour le soutien d'urgence accordé dans le cadre du Programme d'aide aux musées de Patrimoine canadien. Ce montant supplémentaire aidera à maintenir nos opérations liées à la conservation de nos collections et à mettre en valeur le patrimoine industriel papetier pour nos visiteurs. Dans le contexte actuel, l'appui au milieu culturel et muséal est plus que jamais crucial, et nous comptons sur nos gouvernements pour continuer à déployer leurs efforts en ce sens. »

- Stella Montreuil, présidente, Culture Trois-Rivières

Le gouvernement du Canada a créé un fonds d'urgence de 500 millions de dollars en guise de mesure d'aide temporaire supplémentaire pour les organismes des secteurs de la culture, du patrimoine et du sport qui subissent des pertes financières importantes en raison de la pandémie de COVID-19. De cette enveloppe, 53 millions de dollars sont destinés au secteur du patrimoine et sont versés par l'entremise du volet d'urgence du Programme d'aide aux musées. Ce fonds d'urgence sert à maintenir des emplois et à favoriser la continuité des activités des organismes dont la viabilité a été touchée.

Le Programme d'aide aux musées appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Il favorise la préservation du patrimoine culturel autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux principales fonctions muséales.

Fondé en 2010, Boréalis, Centre d'histoire de l'industrie papetière, est opéré par la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières. Boréalis a comme mission de sensibiliser le public aux patrimoines matériel et immatériel, d'hier et d'aujourd'hui, tout en provoquant des réflexions sur les enjeux de demain par l'entremise de ses expositions, de sa collection et de sa programmation.

Le Musée POP témoigne de la société québécoise et étudie son évolution d'hier à aujourd'hui. Il fait découvrir les façons d'être et le savoir-faire des Québécois ainsi que les éléments phares de leur vie quotidienne. Pour ce faire, il invite ses visiteurs à participer activement à l'expérience muséale.

Le Musée des Ursulines a pignon sur rue dans le Vieux-Trois-Rivières, nous rappelant la présence de plus de 300 ans des Ursulines. Il invite le public à découvrir un cloître, une école et un hôpital.

