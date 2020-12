OTTAWA, ON, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Transports Canada est heureux d'annoncer que le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a autorisé le père Noël à décoller dans l'espace aérien canadien en cette période de Noël.

Alors que de nombreux Canadiens restreignent leurs rassemblements des Fêtes afin de limiter la propagation de la COVID-19, des représentants de Transports Canada se sont assurés que le père Noël et ses rennes prendraient toutes les précautions nécessaires pour livrer en toute sécurité des cadeaux aux garçons et aux filles dans tout le pays.

Des experts en sécurité de Transports Canada ont également effectué leurs inspections de routine du traîneau et des rennes et ont validé la licence de pilote du père Noël.

Le père Noël se lave les mains, garde une distance de deux mètres avec les lutins dans l'atelier et porte son couvre-visage lorsqu'il n'est pas en mesure de pratiquer l'éloignement physique. Il a aussi installé l'appli Alerte COVID sur son téléphone intelligent.

D'autres mesures ont aussi été prises pour maintenir la sécurité pendant la pandémie, y compris une vérification de l'état de santé et de la température avant le décollage du traîneau.

Soyez assurés que les joues roses du père Noël sont un signe de bonne santé. Quant à Rudolphe, son nez est encore plus brillant que jamais et lui et les autres rennes sont en bonne santé et prêts pour le décollage!

Citations

« Cette année, il est particulièrement important que le père Noël respecte les mesures en place pour voyager en toute sécurité. Le père Noël et son équipage fournissent un service essentiel au Canada et je suis ravi d'autoriser le père Noël à décoller dans l'espace aérien canadien à Noël. Je tiens à rappeler aux Canadiens d'éviter les déplacements non essentiels et je souhaite à tous un joyeux temps des Fêtes en toute sécurité. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Vous pouvez suivre le père Noël et ses rennes sur le site NORAD Tracks Santa et sur Twitter en suivant le mot-clic #NoradTracksSanta.

Vous devez voyager? Voici ce que vous devez savoir avant de partir.

Pointer un laser vers le père Noël ou un renne n'est pas brillant comme idée. Les attaques au laser peuvent temporairement aveugler, désorienter et distraire le père Noël et ses rennes.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne à www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube, de LinkedIn et d'Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Allison St-Jean, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, 613-290-8656, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/