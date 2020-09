OTTAWA, ON, le 25 sept. 2020 /CNW/ - La navigation est une activité à laquelle de nombreux Canadiens s'adonnent chaque année, et le gouvernement du Canada prend leur sécurité très au sérieux.

Compte tenu de l'importance de promouvoir les pratiques exemplaires en matière de sécurité nautique auprès du plus grand nombre de Canadiens possible, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a annoncé un financement de 2 millions de dollars accordé aux demandeurs admissibles pour des projets de sécurité nautique débutant en 2021.

Le Programme de contributions pour la sécurité nautique (PCSN) de Transports Canada aide les Canadiens à rester en sécurité sur l'eau en finançant des projets de navigation de plaisance qui promeuvent des pratiques de navigation sécuritaires et ce, en augmentant la sensibilisation aux incidents de navigation et à la manière de les prévenir.

Dans le cadre de ce programme, le volet Sécurité des petits navires de Transports Canada accepte maintenant des demandes de financement représentant 75 % du coût total d'un projet. Pour être admissibles, les projets doivent viser à accroître la sécurité des exploitants de petits bateaux de pêche, des exploitants de petits navires commerciaux et des plaisanciers autochtones qui interagissent régulièrement avec de grands navires afin d'aider à prévenir les collisions.

Les demandeurs intéressés peuvent visiter le site Web de Transports Canada pour obtenir de plus amples renseignements.

« Les voies navigables canadiennes sont vitales pour les collectivités autochtones et côtières, le commerce international et notre économie. Il est de notre devoir de les protéger. Le financement de programmes qui contribuent à accroître la sécurité des plaisanciers, en particulier pour les exploitants de petits navires et de bateaux de pêche, est un autre exemple de la manière dont notre gouvernement est résolu à protéger tous les Canadiens. »

Le volet Sécurité des petits navires fait partie de la réponse du gouvernement du Canada à la recommandation 12 du Rapport de réexamen du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain (TMX) de la Régie de l'énergie du Canada (anciennement l'Office national de l'énergie).

à la recommandation 12 du Rapport de réexamen du projet d'agrandissement du réseau de (TMX) de la Régie de l'énergie du (anciennement l'Office national de l'énergie). Les travaux de construction du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain ont commencé en décembre 2019. Le projet apportera une importante contribution à l'économie canadienne en créant de bons emplois pour la classe moyenne, en augmentant l'accès aux marchés mondiaux et en ouvrant de nouvelles voies pour la prospérité économique des Autochtones.

ont commencé en décembre 2019. Le projet apportera une importante contribution à l'économie canadienne en créant de bons emplois pour la classe moyenne, en augmentant l'accès aux marchés mondiaux et en ouvrant de nouvelles voies pour la prospérité économique des Autochtones. Depuis 2009, 81 projets axés sur la sécurité de la navigation de plaisance au Canada ont été financés dans le cadre du Programme de contributions pour la sécurité nautique, pour un total de 11,9 millions de dollars.

ont été financés dans le cadre du Programme de contributions pour la sécurité nautique, pour un total de 11,9 millions de dollars. Selon la Croix-Rouge canadienne, on compte en moyenne 160 décès liés aux activités nautiques chaque année. Près de 90 % des plaisanciers qui se sont noyés ne portaient pas de gilet de sauvetage ou ne le portaient pas correctement.

