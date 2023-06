Le ministre Fraser lance la Stratégie pour les talents technologiques du Canada lors de la conférence Collision 2023

Dévoilement d'une nouvelle approche à l'importante conférence sur la technologie en Amérique du Nord

TORONTO, le 27 juin 2023 /CNW/ - Les industries à forte croissance du Canada créeront les emplois de l'avenir, et les entreprises doivent avoir accès aux talents qui stimuleront l'innovation et feront progresser les technologies émergentes.

Aujourd'hui, à l'occasion de la conférence Collision 2023 (en anglais seulement), l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a lancé la toute première Stratégie pour les talents technologiques du Canada. Cette stratégie comprend de nouvelles mesures et des améliorations qui permettront d'aider les entreprises canadiennes à prospérer dans un contexte concurrentiel. Dans le cadre de la toute première Stratégie pour les talents technologiques du Canada, le ministre Fraser a annoncé les mesures audacieuses suivantes pour attirer les talents :

la création d'un volet permettant aux titulaires de visa pour profession spécialisée H-1B des États- Unis de demander un permis de travail ouvert canadien, ainsi que des options permettant aux membres de leur famille qui les accompagnent d'obtenir un permis d'études ou de travail;

des permis de travail liés à un employeur donné d'une durée maximum de cinq ans pour les personnes qui travailleront pour une entreprise désignée par le gouvernement du Canada comme une entreprise contribuant à nos objectifs d'innovation industrielle;



des permis de travail ouvert d'une durée maximum de cinq ans pour les personnes hautement qualifiées travaillant dans certaines professions recherchées;

le retour à la norme de service de 14 jours pour les permis de travail liés à la Stratégie en matière de compétences mondiales;

la promotion du Canada en tant que destination pour les nomades numériques;

la création d'une ronde d'invitation pour les STIM dans le cadre de la sélection axée sur les ensembles afin d'inviter plus de personnes au programme Entrée express;

des améliorations au Programme de visa pour démarrage d'entreprise :

davantage de places ont été allouées à ce programme pour 2023, et des augmentations supplémentaires sont prévues pour 2024 et 2025;

les demandeurs et demandeuses pourront obtenir un permis d'une durée de trois ans plutôt que d'une;



les demandeurs et demandeuses pourront obtenir un permis de travail ouvert plutôt qu'un permis leur permettant seulement de travailler pour leur propre entreprise en démarrage;



tous les membres de l'équipe du projet pourront demander ce permis de travail ouvert de trois ans, pas seulement les personnes essentielles qui doivent venir au Canada d'urgence;



nous donnons la priorité aux demandes soutenues par du capital de risque, des groupes d'investisseurs providentiels et des pépinières d'entreprises et pour lesquelles des fonds ont été engagés, ainsi qu'aux demandes soutenues par des pépinières d'entreprises qui sont membres du Réseau Tech Canada.

Le gouvernement du Canada prend en compte le rôle émergent du Canada en tant que leader dans le recrutement et l'attraction de talents technologiques étrangers afin de s'assurer que le Canada ne se contente pas de pourvoir les emplois recherchés aujourd'hui, mais qu'il attire également les personnes possédant les compétences et les talents commerciaux nécessaires pour créer les emplois de demain.

Pour en savoir plus sur chaque élément de la Stratégie pour les talents technologiques, consultez le document d'information.

Citation :

« Nous sommes enthousiastes à l'égard des objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés en matière d'immigration, car ils ne reposent pas seulement sur des chiffres, ils sont stratégiques. Grâce à la Stratégie d'attraction de talents technologiques, nous ciblons les nouveaux arrivants qui peuvent aider à faire du Canada un chef de file mondial dans diverses technologies émergentes. L'adoption d'une approche rapide et souple, largement appuyée par les Canadiens et les Canadiennes, constitue un véritable avantage pour le Canada en matière d'immigration. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref :

Le lancement du volet d'innovation se fera d'ici la fin de l'année. Les options en cours d'élaboration s'appuient sur les commentaires de parties prenantes recueillis lors de plusieurs consultations menées au cours des derniers mois.

Le nouveau permis de travail pour les titulaires de visa pour profession spécialisée H1-B sera disponible à partir du 16 juillet 2023. Les personnes dont la demande aura été approuvée recevront un permis de travail ouvert d'une durée maximale de trois ans, ce qui signifie qu'elles pourront travailler pour presque n'importe quel employeur au Canada. Leur partenaire et les personnes à leur charge pourront également demander un visa de résident temporaire, ainsi qu'un permis de travail ou d'études, selon leurs besoins.

Cette mesure restera en vigueur pendant un an, ou jusqu'à ce qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) reçoive 10 000 demandes. Seuls les demandeurs principaux, et non les membres de la famille qui les accompagnent, seront pris en compte dans le calcul du plafond de demandes.

La Stratégie en matière de compétences mondiales, lancée en 2017, comporte quatre politiques conçues pour soutenir les employeurs canadiens qui cherchent à accéder rapidement à des talents hautement qualifiés du monde entier. Emploi et Développement social Canada respecte désormais la norme de deux semaines pour le traitement des études d'impact sur le marché du travail du Volet des talents mondiaux pour les employeurs, et IRCC respecte désormais la norme de deux semaines pour les demandes de permis de travail.

Les modifications concernant l'option de permis de travail temporaire pour les demandeurs et demandeuses du Programme de visa pour démarrage d'entreprise, ainsi que le nouveau plan de priorisation des demandes, seront adoptées dans le courant de l'année.

Le secteur canadien des technologies de l'information et des communications employait près de 720 000 membres de la population canadienne et représentait plus de 44 % de toutes les dépenses privées en recherche et développement au Canada en 2021. Le secteur était responsable de plus de 15 % de la croissance globale du PIB du Canada entre 2016 et 2021. (Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada)

2021. (Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada) Dans le rapport de CBRE sur la concentration des talents technologiques pour 2022, les villes canadiennes représentaient 11 des 62 principaux marchés en Amérique du Nord. Le même rapport classait également la croissance de l'emploi dans le secteur des technologies entre 2016 et 2021, les villes canadiennes comptant pour sept des dix meilleurs taux de croissance.

2021, les villes canadiennes comptant pour sept des dix meilleurs taux de croissance. Le Canada s'est classé au premier rang des destinations les plus attrayantes pour les entrepreneuses et entrepreneurs immigrants dans un rapport publié en 2023 par l'Organisation de coopération et de développement économiques (en anglais seulement). Les classements étaient fondés sur un large éventail de facteurs, y compris l'accès au capital, les taux d'imposition des sociétés, les compétences de la main-d'œuvre, la force des universités et la qualité de vie, ainsi que les politiques d'immigration pour les entrepreneurs et entrepreneuses et pour leurs familles.

