VARSOVIE, Pologne, le 25 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la Pologne, Donald Tusk, à Varsovie, en Pologne.

Les premiers ministres ont réaffirmé la solidité des relations bilatérales entre le Canada et la Pologne et ont discuté du renforcement de la collaboration dans les domaines de la défense, de l'énergie et de l'aérospatiale.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Tusk ont souligné leur engagement commun à soutenir la sécurité régionale sur le flanc est de l'OTAN.

Les dirigeants ont réaffirmé leur soutien inébranlable à l'Ukraine face à l'invasion russe et se sont félicités de l'ouverture des États-Unis à fournir des garanties de sécurité afin de soutenir la paix et la sécurité à long terme pour l'Ukraine et l'Europe. Ils ont souligné la nécessité de garanties de sécurité fermes et crédibles et du maintien de la pression sur la Russie. Le premier ministre Carney et le premier ministre Tusk ont également souligné qu'aucune décision concernant l'Ukraine ne doit être prise sans l'Ukraine, et qu'aucune décision concernant l'Europe ne doit être prise sans l'Europe.

Ils ont convenu de rester en contact étroit et régulier.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]