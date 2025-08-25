VARSOVIE, Pologne, le 25 août 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Canada, Mark Carney, et le premier ministre de la Pologne, Donald Tusk, se sont rencontrés aujourd'hui à Varsovie pour réaffirmer l'amitié étroite et durable qui unit leurs deux pays et annoncer le renouvellement de leur partenariat stratégique à long terme, lequel orientera et approfondira la coopération des deux pays au cours des prochaines années.

Les relations économiques florissantes entre le Canada et la Pologne et les liens dynamiques entre leurs populations renforcent leurs liens durables, qui reposent également sur la communauté polonaise du Canada, qui compte près d'un million de personnes et joue un rôle essentiel dans l'enrichissement des deux sociétés.

En plus de 80 années de relations diplomatiques, le Canada et la Pologne ont établi un partenariat résilient et tourné vers l'avenir qui se fonde sur les intérêts qu'ils ont en commun, à savoir un ordre international fondé sur des règles qui repose sur les principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale; un système commercial mondial équitable, ouvert et prévisible; ainsi qu'une solide architecture de la sécurité transatlantique qui repose sur le principe de la sécurité collective en faveur de la paix, de la stabilité et du respect des droits de la personne.

Le Canada et la Pologne font front commun. L'histoire guide leurs actions et leurs valeurs communes les renforcent, et les deux pays sont déterminés à façonner un avenir sûr, prospère et démocratique pour les générations à venir.

Un partenariat économique solide

Le Canada et la Pologne entretiennent des relations commerciales croissantes qui favorisent l'emploi et la prospérité dans les deux pays. Afin de diversifier et de resserrer davantage leurs liens économiques, notamment dans le secteur du commerce, de l'investissement ainsi que de la recherche et de l'innovation, le Canada et la Pologne cibleront les secteurs suivants :

Énergie : Favoriser la collaboration entre les chefs de file de ce secteur, les établissements universitaires et les organismes de recherche afin d'améliorer la sécurité énergétique et la transition vers les énergies propres dans les deux pays. Les deux gouvernements encourageront l'établissement de partenariats industriels au sujet des minéraux critiques, de l'énergie éolienne en mer, de l'hydrogène à faible teneur en carbone et du gaz naturel liquéfié ainsi que des technologies habilitantes, notamment pour le stockage d'énergie. En s'appuyant sur l'Accord de coopération nucléaire signé en janvier 2025, ils favoriseront l'établissement de partenariats entre leurs grandes entreprises, leurs services publics et leurs organismes de sûreté nucléaire et ils se pencheront sur les perspectives qu'offrent les nouvelles technologies comme celle des petits réacteurs modulaires. En ce sens, le Canada et la Pologne lanceront un dialogue bilatéral entre leurs ministères de l'énergie qui portera entre autres sur la construction d'une deuxième centrale nucléaire en Pologne. La Pologne prévoit en outre organiser une mission commerciale sur l'énergie nucléaire au Canada en novembre prochain.





La coopération concernera les technologies de pointe tels que les radars, les communications, les technologies de renseignement, de surveillance et de reconnaissance ainsi que l'intelligence artificielle. Les deux parties favoriseront le transfert de technologies et le renforcement des chaînes d'approvisionnement en facilitant la participation d'entreprises polonaises et canadiennes aux programmes de production et de livraison, dans le respect de la propriété intellectuelle et de la certification des produits. Parallèlement, des échanges d'expériences auront lieu au sujet de la modernisation des véhicules, de l'aviation et des forces navales. Le renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement restera une priorité, et les mesures porteront sur la diversification des fournisseurs, la constitution de réserves stratégiques et la protection des infrastructures essentielles contre les cybermenaces. Les deux gouvernements exploreront également le développement de technologies à double usage, notamment la coopération avec l' Ukraine au sujet des plateformes de drones à usage logistique et militaire.





Coopération en matière de sécurité et de défense

Le Canada et la Pologne entretiennent un partenariat de défense dynamique et important sur le plan stratégique qui se fonde sur leur engagement commun à l'égard de l'OTAN et de la sécurité transatlantique. En effet, les deux pays sont déterminés à aider de concert l'Ukraine, qui subit la guerre d'agression illégale et injustifiable de la Russie. L'engagement mutuel du Canada et de la Pologne en faveur de la défense collective et de la sécurité de l'Europe repose sur une histoire dont ils peuvent être fiers, depuis l'établissement du camp Kosciuszko en 1917 jusqu'au soutien crucial que le Canada a apporté aux forces polonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces événements historiques sont plus pertinents que jamais alors que nous sommes confrontés à de véritables menaces pour notre sécurité commune.

Le Canada et la Pologne profiteront de l'élan que suscitent le Plan d'action pour la coopération en matière de défense signé en août 2025 et l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Pologne sur la protection des informations classifiées signé en janvier 2025 pour élargir leur coopération grâce aux initiatives conjointes suivantes :

Ukraine : Réitérer notre soutien indéfectible à l' Ukraine , qui se défend contre l'agression injustifiée de la Russie, notamment en formant les forces de sécurité ukrainiennes dans le cadre de l'initiative Assistance et formation à la sécurité de l'OTAN pour l' Ukraine . Les deux pays collaboreront au sein de la Coalition axée sur les capacités des blindés, établie dans le cadre du Groupe de contact sur la défense de l' Ukraine . Ils faciliteront aussi les dons par l'intermédiaire du noyau logistique en Pologne. La Pologne salue d'ailleurs la contribution de 20 millions de dollars que le Canada a récemment annoncée pour l'installation de réparation des chars Leopard 2A4 à Gliwice, en Pologne. De plus, le Canada et la Pologne travailleront ensemble pour maintenir et intensifier les pressions économiques sur la Russie ainsi qu'améliorer leur coopération bilatérale et l'échange de renseignements sur les sanctions. Ils continueront également de venir en aide à la société civile ukrainienne, notamment en envisageant de participer à la Mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine .





Intensifier les mesures contre les activités maritimes illégales, dangereuses ou néfastes pour l'environnement que mènent les navires des flottes fantômes, notamment grâce à la participation potentielle de la Pologne aux travaux du Groupe de travail sur les flottes fantômes, que les ministres des Affaires étrangères du G7 ont établi en mars 2025. Cybersécurité : Renforcer les mesures de cybersécurité et promouvoir le respect de normes élevées qui protègent les consommateurs, les entreprises et les infrastructures. Conscients de l'importance du passage du développement social et économique à l'ère du numérique, le Canada et la Pologne renforceront leur coopération à cette fin. Cela donnera entre autres lieu au renforcement conjoint de leurs capacités par le biais d'ateliers sur l'assurance de la cybermission et l'analyse des menaces ainsi qu'au soutien des cyberopérations défensives en Lettonie. Dans le domaine militaire, le Canada et la Pologne s'efforceront de resserrer leur coopération en vue du renforcement de leurs capacités. Les deux pays poursuivront leurs efforts pour renforcer l'assurance de la cybermission et appuyer les cyberopérations défensives en Lettonie.





Mise en œuvre

Afin de mettre en œuvre ce partenariat stratégique renforcé, le Canada et la Pologne tiendront des consultations annuelles entre leurs représentants. De plus, un groupe directeur sur la coopération bilatérale sera créé et regroupera de hauts fonctionnaires des ministères concernés. Ce groupe sera coprésidé par les ministères des Affaires étrangères et sera formé de hauts fonctionnaires des ministères concernés des deux pays. Il supervisera la réalisation des initiatives déterminées par les deux pays et rendra compte chaque année des progrès réalisés à leurs ministres et aux chefs de gouvernement des deux pays. La coopération bilatérale pourrait également donner lieu à la signature de protocoles d'entente respectifs à l'avenir.

