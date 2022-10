OTTAWA, ON, le 19 oct. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de travailler d'arrache-pied pour réinstaller au moins 40 000 ressortissants afghans le plus rapidement et de façon aussi sécuritaire que possible, ce qui est l'un des engagements les plus grands de ce genre dans le monde. À ce jour, plus de 22 581 ressortissants afghans sont arrivés au Canada.

Aujourd'hui, à Halifax, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a accueilli 311 ressortissants afghans qui sont arrivés à bord d'un vol nolisé en provenance du Pakistan. Ce vol transportait notamment des réfugiés parrainés par le gouvernement, des réfugiés parrainés par le secteur privé et des membres de la famille élargie d'Afghans qui ont travaillé pour le gouvernement du Canada ou qui l'ont aidé. Ces nouveaux arrivants seront accueillis par environ 20 collectivités partout au Canada, dont Toronto (Ontario), ainsi que Fredericton et Saint John (Nouveau-Brunswick).

La réinstallation d'au moins 40 000 ressortissants afghans constitue une initiative complexe qui nécessite une approche pangouvernementale et de solides partenariats à l'échelle nationale et internationale. C'est grâce au soutien essentiel des provinces et des territoires, des fournisseurs de services de réinstallation et des Canadiens qui ont parrainé des réfugiés afghans et aidé les nouveaux arrivants à s'installer dans leurs collectivités que nous atteindrons cet objectif.

Nous apprécions également la collaboration continue des principaux partenaires internationaux, y compris le Pakistan, ainsi que le travail inlassable des organisations internationales et des partenaires d'orientation, y compris l'Organisation internationale pour les migrations, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), Front Line Defenders et ProtectDefenders.eu.

De concert avec nos partenaires de partout au pays et dans le monde, le Canada fait une différence dans la vie des nouveaux arrivants afghans et de leurs familles. Les personnes et les entreprises qui souhaitent participer en faisant du bénévolat, en faisant des dons, en parrainant ou en soutenant les efforts de réinstallation plus vastes peuvent en apprendre davantage sur la façon dont les Canadiens peuvent aider.

Des photos de l'arrivée d'aujourd'hui sont disponibles dans le Dropbox pour les médias. Vous pouvez également suivre les progrès du Canada en matière d'accueil des réfugiés afghans au Canada.

Citation

« Ce matin, j'ai eu le privilège d'accueillir personnellement ce dernier vol nolisé de réfugiés afghans au Canada. Ces nouveaux arrivants courageux commenceront bientôt leur parcours pour reconstruire leur vie dans des collectivités partout au pays, ainsi qu'ici, dans la région de l'Atlantique, où beaucoup d'entre eux s'installeront. Malgré les défis continus et le travail difficile qui nous attend, nous demeurons sur la bonne voie pour atteindre notre engagement de réinstaller au moins 40 000 Afghans vulnérables au Canada d'ici la fin de 2023. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Le vol d'aujourd'hui est le 16 e vol nolisé de réfugiés afghans qui arrivent au Canada en provenance du Pakistan depuis janvier 2022.

Bon nombre des Afghans arrivant aujourd'hui se joindront aux collectivités d'Afghans déjà établies à Toronto (environ 4 395 personnes), à Fredericton (75 personnes) et à Saint John (70 personnes). Des renseignements détaillés sur les collectivités de destination accueillant les Afghans sont disponibles sur notre site Web.

(environ 4 395 personnes), à (75 personnes) et à (70 personnes). Des renseignements détaillés sur les collectivités de destination accueillant les Afghans sont disponibles sur notre site Web. Bien que de nombreux nouveaux arrivants arrivent dans les villes les plus grandes au Canada , les petites collectivités offrent des endroits accueillants et sûrs avec des services d'établissement, des possibilités d'emploi, des options de logement abordables et un coût de la vie moindre. Les fournisseurs de services du Programme d'aide à la réinstallation (FS PAR) s'emploient à faire en sorte que les nouveaux arrivants, y compris les Afghans, se sentent accueillis et s'intègrent avec succès dans leurs nouvelles collectivités.

