OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, a annoncé la prolongation du mandat de l'ombudsman des contribuables, Mᵉ François Boileau. Le mandat de l'ombudsman, qui a débuté le 5 octobre 2020, est prolongé de deux ans, soit jusqu'au 4 octobre 2027. Le ministre remercie Mᵉ Boileau pour son travail et se réjouit de pouvoir poursuivre cette précieuse collaboration.

Mᵉ Boileau détient un baccalauréat en droit civil de l'Université d'Ottawa et un baccalauréat en science politique de l'Université de Montréal. Il a aussi été commissaire aux services en français de l'Ontario. Au cours de ses 30 années de carrière comme cadre supérieur, il a acquis une expertise précieuse en matière de surveillance, d'enquête et de gouvernance. Depuis cinq ans dans ses fonctions d'ombudsman, Mᵉ Boileau attache une grande importance à l'équité, à la transparence et à la responsabilité envers les contribuables canadiens.

Le Bureau de l'ombudsman des contribuables (BOC) a pour mission d'améliorer la reddition de comptes de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et la qualité des services offerts au public. Il défend les droits en matière de service prévus par la Charte des droits du contribuable, et traite les plaintes des contribuables de façon indépendante.

Citations

« Je tiens à remercier Mᵉ Boileau pour tout ce qu'il accomplit depuis cinq ans sur le plan de l'amélioration des services. Il se fait un point d'honneur d'améliorer l'expérience des contribuables, et la population en bénéficie. Je compte poursuivre ma collaboration avec lui. Il joue un rôle essentiel pour l'ARC et les Canadiens. Notre mission commune est de faire le nécessaire pour que les contribuables aient accès au meilleur service possible. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Je tiens à remercier sincèrement Mᵉ Boileau pour son dévouement et son leadership sans faille au cours des cinq dernières années. Ses efforts pour renforcer les relations entre les Canadiens et l'Agence du revenu du Canada ont permis d'améliorer concrètement la prestation des services. Le Bureau de l'ombudsman des contribuables joue un rôle essentiel dans la promotion de la responsabilité et de l'équité, et j'apprécie notre collaboration continue visant à garantir que tous les contribuables reçoivent le niveau de service qu'ils méritent. »

- L'honorable Wayne Long, Secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)

En bref

Mᵉ François Boileau est la troisième personne nommée ombudsman des contribuables du Canada depuis la création de ce poste en 2008.

est la troisième personne nommée ombudsman des contribuables du depuis la création de ce poste en 2008. Le Bureau de l'ombudsman des contribuables (BOC) étudie les plaintes des contribuables qui estiment que l'ARC n'a pas respecté leurs droits en matière de service.

Les contribuables sont encouragés à se renseigner sur les mécanismes de recours de l'ARC avant de communiquer avec le BOC.

Le mandat de Mᵉ Boileau , qui a commencé le 5 octobre 2020, est prolongé de deux ans, soit jusqu'au 4 octobre 2027.

Liens connexes



Personne-ressource

John Fragos

Attaché de presse

Cabinet du ministre des Finances et du Revenu national

[email protected]

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

Soyez branché

Suivez l'Agence sur Facebook

Suivez l'Agence sur X - @AgenceRevCan

Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

de l'Agence Ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles

à votre lecteur de nouvelles Visionner ses vidéos sur l'impôt sur YouTube

Écoutez son balado Impôlogie

SOURCE Agence du revenu du Canada