OTTAWA, ON, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré virtuellement les premiers ministres des provinces et des territoires pour faire progresser le travail qu'ils font en concertation afin de bâtir une économie canadienne plus résiliente. Le premier ministre Carney a informé ses homologues des mesures que le gouvernement fédéral prend pour transformer l'économie canadienne et protéger les carrières des Canadiens, notamment les travaux préparatoires aux négociations entourant l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) en prévision de l'examen de l'an prochain. Il a souligné l'accélération des efforts visant à renforcer les relations commerciales ainsi que la mise en œuvre de mesures de soutien ciblées pour les industries stratégiques du Canada les plus touchées par les droits de douane des États-Unis.

Le premier ministre Carney a réaffirmé l'engagement du gouvernement fédéral à protéger les intérêts économiques du Canada dans le cadre des négociations entourant l'ACEUM, et ce en maintenant un objectif clair : obtenir le meilleur accord possible pour le Canada, lequel offrira certitude et stabilité aux travailleurs, aux entreprises et aux investisseurs canadiens, tout en protégeant l'avantage unique du Canada. Pour faire avancer ce dossier, le premier ministre a confirmé que le ministre LeBlanc rencontrera ses homologues des États-Unis à la mi-janvier afin d'entamer des pourparlers formels.

Le premier ministre Carney a également présenté les mesures de soutien en place pour aider les industries stratégiques canadiennes les plus durement touchées par les droits de douane, dont les secteurs de l'acier, de l'aluminium, du bois d'œuvre et du canola. Il a indiqué que l'économie canadienne demeure en bonne position. En effet, le taux de chômage est en baisse, l'emploi est en hausse et les salaires dépassent l'inflation. Le premier ministre a fait valoir que, grâce à ces avantages, le gouvernement réussit à conclure de nouveaux accords commerciaux avec des partenaires internationaux, ce qui démontre clairement que le monde veut faire affaire plus qu'avant avec le Canada. Il a d'ailleurs confirmé l'intention du gouvernement de conclure d'autres accords commerciaux au cours de l'année à venir. Il a également remercié ses homologues du leadership qu'ils exercent pour approfondir ces relations dans le cadre de leurs missions commerciales provinciales et territoriales.

Les premiers ministres des provinces et des territoires ont réitéré leur volonté commune de faire avancer de grands projets d'infrastructure d'un bout à l'autre du pays afin d'élargir la production et l'exportation d'énergie et de minéraux critiques. Ils ont aussi fait le point sur les secteurs les plus touchés par les droits de douane. Ils ont souligné le soutien reçu du gouvernement fédéral et présenté les mesures complémentaires prises à l'échelon provincial et territorial, en particulier dans les secteurs de l'acier et du bois d'œuvre. Les premiers ministres des provinces et des territoires ont insisté sur l'importance de demeurer solidaires des travailleurs et des communautés dans ce contexte de perturbations économiques mondiales.

Le premier ministre Carney et ses homologues des provinces et des territoires ont convenu de continuer de travailler en étroite collaboration et de se rencontrer en personne à Ottawa au début de la prochaine année. Depuis l'élection du premier ministre Carney, les premiers ministres se sont rencontrés dix fois. Cela démontre un effort concerté et soutenu pour bâtir une économie canadienne plus concurrentielle et indépendante.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

