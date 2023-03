OTTAWA, ON, le 10 mars 2023 /CNW/ - Le 10 mars 2019, le vol 302 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé près d'Addis-Abeba, en Éthiopie, coûtant la vie à 157 personnes, dont 18 Canadiens et Canadiennes et de nombreuses autres personnes qui avaient des liens avec le Canada. Le gouvernement du Canada est solidaire de leurs familles et de leurs proches, qui continuent de vivre avec un profond sentiment de perte et de souffrance. Nous gardons dans nos pensées et dans nos cœurs ceux et celles qui nous ont quittés.

Aujourd'hui, à l'occasion de la quatrième commémoration de ce tragique accident, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé que le gouvernement du Canada accorde un soutien financier à des projets commémoratifs qui honoreront et préserveront la mémoire des victimes du vol ET302 d'une manière durable, visible et significative.

Un financement sera accordé à dix organismes à but non lucratif canadiens pour appuyer des projets qui honorent les divers intérêts et passions des victimes. Les projets commémoratifs contribueront à des causes axées sur les jeunes, l'environnement, l'aide humanitaire et la communauté au Canada et en Afrique, et rendront hommage d'une manière durable aux efforts et aux intérêts des victimes.

Les organismes bénéficiaires du financement sont les suivants :

Canadian Physicians for Aid and Relief (CPAR) : Commémoration des victimes du vol 302 d'Ethiopian Airlines par l'autonomisation d'élèves défavorisés du secondaire à Addis-Abeba, en Éthiopie

En collaboration avec des élèves du secondaire à Addis-Abeba, le projet comprend l'éducation des jeunes et le développement de carrière, le développement social, la sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive, la sensibilisation et l'intendance environnementales, des activités humanitaires, ainsi que plusieurs projets de jardins scolaires.





L'Association propose de mettre en œuvre un programme quinquennal de commémoration internationale des jeunes délégués pour appuyer la participation de jeunes Canadiennes et Canadiens (âgés de 18 à 30 ans) qui cherchent à apprendre et à partager leurs expériences dans le cadre de réunions et d'événements des Nations Unies. Le programme permettra aux jeunes de partout au Canada d'acquérir de l'expérience en tant que délégués des Nations Unies.





Le programme Pinnguaq de laboratoires ouverts pour la conservation des océans vise à accroître la sensibilisation et à promouvoir les pratiques exemplaires en matière de conservation des océans en combinant les connaissances inuites et occidentales. Le programme sera offert en personne au Nunavut et en ligne partout au Canada aux jeunes Inuites et Inuits. Le programme comprend quatre modules :

introduction aux phoques annelés, impact environnemental des changements climatiques, projet de surveillance de l'eau et solutions novatrices aux changements climatiques.





L'accélérateur Eco-Action vise à donner aux jeunes Canadiennes et Canadiens les moyens de transformer leurs projets de services environnementaux en initiatives plus importantes et plus percutantes. Le programme fournit aux anciens participants du Service jeunesse Canada d'Emploi et Développement social Canada des ressources précieuses, comme des conseils sur les plans d'affaires, un réseau de soutien, l'accès à des ressources professionnelles, ainsi qu'une microsubvention pouvant atteindre 5 000 $ pour couvrir les coûts initiaux de l'expansion.





Le projet vise à attirer plus de jeunes d' Orillia , en Ontario , dans le domaine de la conservation, grâce à des activités d'éducation et de sensibilisation, à créer un conseil local des jeunes environnementalistes, à créer un programme scientifique communautaire et à offrir la possibilité de travailler à des projets de conservation uniques.





Le projet vise à promouvoir la conservation des terres humides en tant que solution naturelle aux changements climatiques au moyen de mesures dirigées par le Conseil provincial des jeunes. Les principaux objectifs du projet sont d'améliorer les compétences en leadership des jeunes pour agir dans l'intérêt des terres humides et du climat, de faire progresser la conservation des terres humides et la lutte contre les changements climatiques, et de commémorer les victimes de la tragédie du vol 302 d'Ethiopian Airlines.





La FCF propose de lancer des cohortes commémoratives du Corps de conservation canadien (CCC). Le CCC est un programme de conservation en trois volets qui permet aux jeunes d'en apprendre davantage sur eux-mêmes, leur communauté et l'environnement. La première partie est une phase de formation et d'expédition, la deuxième partie, les participants font du bénévolat auprès d'un organisme de conservation au Canada , et la troisième partie, les participants réalisent des projets de service significatifs dans leur communauté.





Le DYC vise à bâtir et à améliorer ses programmes et services existants axés sur les jeunes, ainsi qu'à élaborer de nouveaux programmes, comme un programme de repas, afin de mieux servir les communautés dans le besoin à Calgary , en Alberta .





Le Fonds Pauls prévoit d'offrir un nouveau programme de bourses aux élèves à risque et à faible revenu du secondaire au Kenya , en Afrique. Les bourses couvriront les frais de scolarité et les frais connexes pour les quatre premières années.





L'organisme vise à créer un espace d'apprentissage urbain extérieur axé sur les jeunes, l'environnement et la communauté. Cet espace sera accessible à la garderie du Selkirk Friendship Centre Daycare, aux élèves de l'école Robert Smith et à l'ensemble de la communauté de Selkirk , au Manitoba . L'objectif est de créer un jardin extérieur où les jeunes peuvent en apprendre davantage sur l'environnement, la terre et les animaux.

Citation

« Nous continuons de nous souvenir des victimes canadiennes de la tragédie du vol 302 d'Ethiopian Airlines qui ont perdu la vie ce jour-là en 2019, et notre gouvernement demeure déterminé à soutenir les familles et les amis laissés pour compte. Ces projets commémoratifs rendront hommage à ceux et celles qui ont perdu la vie en misant sur leurs contributions à des causes axées sur les jeunes, humanitaires, environnementales et communautaires, ainsi que sur leur désir de faire de ce monde un endroit meilleur. Nous sommes honorés d'avoir travaillé avec les familles à l'élaboration du Fonds de commémoration des victimes de la tragédie du vol 302 d'Ethiopian Airlines, afin que les victimes ne soient jamais oubliées. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le budget de 2021 a fourni à Transports Canada un financement de 5,6 millions de dollars sur cinq ans pour des initiatives visant à commémorer les personnes ayant péri lors de la tragédie du vol 302 d'Ethiopian Airlines.

En novembre 2022, le ministre Alghabra a annoncé la création du Fonds de commémoration des victimes de la tragédie du vol 302 d'Ethiopian Airlines. Le Fonds comporte deux volets : des bourses d'études et des projets commémoratifs.

Universités Canada a été sélectionnée pour administrer le volet bourses du Fonds de commémoration des victimes de la tragédie du vol 302 d'Ethiopian Airlines. Le programme de bourses d'études de 2,5 millions de dollars sera mis en œuvre sur une période de cinq ans, à compter de l'année scolaire 2023-2024.

