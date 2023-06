OTTAWA, ON, le 25 juin 2023 /CNW/ - Qu'il s'agisse de faire naviguer les navires de charge qui nous apportent les marchandises dont nous avons besoin, de faire partie de l'équipage des traversiers qui nous amènent là où nous devons aller, les Canadiennes et les Canadiens comptent sur les gens de mer pour contribuer à une économie prospère qui profite à tout le monde. Étant donné qu'environ 70 % à 80 % des biens utilisés quotidiennement par la population canadienne sont transportés par bateau, nous sommes déterminés à encourager un plus grand nombre de gens formés et qualifiés travaillant dans le secteur maritime.

Aujourd'hui, en cette Journée internationale des gens de mer, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé que le Canada a signé des ententes avec la Géorgie, les Philippines et le Royaume-Uni pour permettre aux gens de mer certifiés dans ces pays de travailler à bord des embarcations canadiennes. Ces pays se joignent à l'Australie, à la France, à la Norvège et à l'Ukraine en tant que participants du programme d'arrangement réciproque du Canada.

Lancé en 2019, le programme d'arrangement réciproque permet à la main-d'œuvre hautement qualifiée d'obtenir rapidement un emploi dans le secteur maritime canadien. Cela signifie donc que les entreprises canadiennes peuvent parrainer les gens de mer étrangers, lorsque leurs conditions requises pour travailler ont été remplies, pour combler les lacunes importantes dans leur main-d'œuvre.

Ce financement s'ajoute à un investissement supplémentaire de 29,8 millions de dollars, dans le cadre du Plan de protection des océans, pour prolonger de quatre autres années le Programme de formation dans le domaine maritime. Ce programme propose des formations dans le domaine maritime à des groupes sous-représentés au Canada, comme les peuples autochtones, les habitantes et habitants du Nord et les femmes, afin de les préparer à des emplois dans le secteur maritime.

Grâce à des programmes comme ceux-ci, nous nous assurons que le secteur maritime du Canada demeure un chef de file mondial.

Citation

« Les Canadiens et les Canadiennes d'un océan à l'autre comptent sur le dévouement des gens de mer pour acheminer les marchandises et les navires là où ils doivent aller. Au nom de notre gouvernement, je tiens à remercier tous les gens de mer pour leur engagement. Des ententes comme celle-ci nous permettent de renforcer notre main-d'œuvre aujourd'hui et à l'avenir grâce à des emplois bien rémunérés pour les gens de mer certifiés. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le 25 juin est la Journée internationale des gens de mer, une occasion de reconnaître et d'appuyer tous ceux et celles qui travaillent à bord des navires au Canada et dans le monde entier.

et dans le monde entier. Les gens de mer titulaires d'un brevet valide de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille qui a été délivré par un pays admissible peuvent désormais présenter une demande d'obtention d'un visa canadien.

Les gens de mer étrangers doivent répondre aux exigences imposées par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et par Emploi et Développement social Canada pour travailler au Canada , y compris l'obtention d'un permis de travail valide.

et par Emploi et Développement social pour travailler au , y compris l'obtention d'un permis de travail valide. À ce jour, le gouvernement du Canada a investi un total de 58 millions de dollars dans le Programme de formation dans le domaine maritime. Depuis 2016, ce programme a aidé plus de 650 élèves issus de groupes sous-représentés à obtenir un diplôme et à faire carrière au sein de la Garde côtière canadienne et dans d'autres secteurs de l'industrie maritime.

a investi un total de 58 millions de dollars dans le Programme de formation dans le domaine maritime. Depuis 2016, ce programme a aidé plus de 650 élèves issus de groupes sous-représentés à obtenir un diplôme et à faire carrière au sein de la Garde côtière canadienne et dans d'autres secteurs de l'industrie maritime. Les gens de mer qui souhaitent obtenir plus de renseignements ou présenter une demande pour travailler au Canada peuvent consulter le site Web de Transports Canada.

