OTTAWA, ON, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Les dirigeants ont discuté de la situation en cours au Venezuela et des répercussions sur la région. Ils ont réaffirmé leur soutien à un processus de transition pacifique, négocié et dirigé par le Venezuela, qui respecte la volonté démocratique du peuple vénézuélien.

Les dirigeants ont insisté sur la nécessité pour toutes les parties de respecter le droit international et le principe de souveraineté.

Le premier ministre Carney et le président Lula ont convenu de rester en contact étroit.

