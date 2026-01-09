SAINT JOHN, NB, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, offrira une mise à jour sur les priorités fédérales visant à renforcer le réseau de transport et les chaines d'approvisionnement au Canada et à soutenir la croissance économique du pays. Le ministre MacKinnon sera accompagné de l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État de l'Agence du revenu du Canada et des institutions financières et député de Saint John--Kennebecasis, Nouveau-Brunswick.

Date

Le mardi 13 janvier 2026

Heure

11 h 30 (heure normale de l'Atlantique)

Endroit

Terminal de croisière Marco Polo

Port de Saint John

Saint John (Nouveau-Brunswick)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire par courriel auprès de Carole Cunningham, directrice des événements et de l'administration de la Chambre de commerce de la région de Saint John.

Veuillez indiquer « RSVP pour l'événement du 13 janvier » dans l'objet du courriel.

SOURCE Transports Canada

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]