WASHINGTON, le 24 mai 2022 /CNW/ - La pandémie mondiale de COVID-19, les changements climatiques et l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie ont perturbé les chaînes d'approvisionnement partout dans le monde et ont eu une incidence réelle sur le quotidien de toute la population canadienne. Le Canada travaille en étroite collaboration avec les États-Unis pour renforcer nos chaînes d'approvisionnement communes afin de les rendre plus fortes et plus écologiques.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, était à Washington D.C. pour discuter des priorités communes en matière de transport.

Il a rencontré le secrétaire du Département des Transports des États-Unis, Pete Buttigieg.

Transports Canada et le Département des Transports des États-Unis ont défini des projets conjoints visant à réduire la pollution provenant de tous les modes de transport, comme la création de corridors binationaux utilisés pour les véhicules à carburant de remplacement et la création d'un groupe de travail sur les véhicules zéro émission.

Ils travailleront à réduire la pollution dans les secteurs du transport aérien et ferroviaire et traceront des corridors de transport écologique entre nos deux pays.

Ils ont également profité de cette occasion pour discuter des étapes à venir en ce qui concerne le vol PS752 abattu, des solutions pour rétablir les chaînes d'approvisionnement perturbées et de l'invasion non provoquée et injustifiable de l' Ukraine par la Russie.

Le ministre Alghabra a organisé une table ronde sur la chaîne d'approvisionnement avec d'importantes associations de travailleurs et des entreprises de transport. Les coprésidents du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement, Jean Gattuso et Louise Yako, se sont joints à lui pour entendre les points de vue des participants sur la façon de renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement entre le Canada et les États-Unis.

Enfin, le ministre Alghabra a eu des rencontres fructueuses avec le conseiller principal au président à la Maison-Blanche concernant la coordination de l'infrastructure, Mitch Landrieu, et le directeur général d'Amtrak, Stephen Gardner.

Citation

« Ma journée à Washington D.C. a été extrêmement productive. J'ai rencontré non seulement un de mes plus proches homologues, le secrétaire Buttigieg, mais aussi d'autres politiciens importants et des chefs d'entreprise. Ces conversations sont essentielles aux efforts déployés par le Canada pour veiller à ce que notre réseau de transport demeure sûr, sécuritaire, efficace et respectueux de l'environnement.

Je m'engage à aider les Canadiens et les entreprises canadiennes qui sont vulnérables aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, car ils dépendent des fournisseurs américains et d'autres fournisseurs étrangers pour des intrants cruciaux et des marchés étrangers pour vendre leurs produits. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Faits en bref

Le Canada et les États-Unis entretiennent des relations solides et uniques en matière de commerce et de transport.

et les États-Unis entretiennent des relations solides et uniques en matière de commerce et de transport. La circulation sécuritaire et efficace des biens et des personnes à la frontière est essentielle à la compétitivité économique et à la prospérité des deux pays.

Il y a un an, Transports Canada et le Département des Transports des États-Unis ont réaffirmé la nature particulière de leur relation et leur engagement à travailler en étroite collaboration sur le transport durable en publiant une Déclaration commune sur le lien entre les transports et les changements climatiques.

Les échanges commerciaux de biens et de services entre le Canada et les États-Unis se sont élevés à 1 000 milliards de dollars en 2021.

Le Canada achète plus de biens aux États-Unis que la Chine, la France et le Japon réunis.

achète plus de biens aux États-Unis que la Chine, la et le Japon réunis. Le Canada est le premier partenaire commercial de la plupart des États américains.

est le premier partenaire commercial de la plupart des États américains. Les entreprises canadiennes installées aux États-Unis emploient directement 634 000 Américains.

Le commerce entre le Canada et les États-Unis repose sur des chaînes d'approvisionnement binationales de longue date. En 2021, environ 79 % des exportations de marchandises canadiennes vers les États-Unis ont été intégrées aux chaînes d'approvisionnement américaines.

Lien connexe

