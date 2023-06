OTTAWA, ON, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le train à grande fréquence transformera le service ferroviaire voyageurs au Canada grâce à la création d'un service ferroviaire plus rapide et plus fréquent le long du corridor ferroviaire voyageurs le plus achalandé du pays, de Québec à Toronto.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a salué la nomination de Mme Fiona Blondin au conseil d'administration de VIA HFR - VIA TGF Inc. (VIA TGF). Mme Blondin, une membre de la Première Nation des Dénés Yellowknives des Territoires du Nord-Ouest, possède plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de l'énergie, de l'exploitation minière, du secteur public et de la consultation pour les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Tout au long de sa carrière, Mme Blondin s'est consacrée à l'amélioration de la vie des peuples autochtones, à la promotion de la sensibilisation culturelle, des traditions et de la compréhension, et au soutien des initiatives de développement économique dirigées par des Autochtones. Elle a fréquenté le Collège Douglas en Colombie-Britannique et a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en reconnaissance de son travail auprès des Premières Nations.

Elle a vécu plusieurs années en Ontario, à proximité du corridor ferroviaire voyageurs Québec-Toronto, ce qui lui a permis de comprendre directement l'importance de ce projet ainsi que les communautés de la région que le VIA TGF consultera. La vaste expérience de Mme Blondin en matière de collaboration avec les peuples autochtones et de projets d'infrastructure impliquant les peuples autochtones, ainsi que ses propres expériences personnelles, seront d'une valeur inestimable pour le conseil d'administration de VIA TGF.

Le gouvernement du Canada est résolu à continuer d'écouter les partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis, d'apprendre d'eux et de travailler en collaboration avec eux sur des priorités essentielles, comme la promotion de la réconciliation, afin de bâtir un secteur des transports plus inclusif.

Citations

« Je suis ravi d'accueillir Mme Fiona Blondin au conseil d'administration de VIA TGF. Dans le cadre de ses fonctions, elle apporte une vaste expérience professionnelle et des perspectives inestimables au conseil d'administration, alors que nous faisons du plus grand projet de service ferroviaire voyageurs du Canada une réalité. Nous nous réjouissons de la contribution que Mme Blondin apportera pour appuyer les efforts de VIA TGF visant à établir et à maintenir des relations solides avec les peuples autochtones et à créer un réseau de transport plus inclusif. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le train à grande fréquence transformera le service ferroviaire voyageurs interurbain dans le corridor Québec- Toronto de diverses façons, notamment par :

de diverses façons, notamment par : Une prestation de services plus fréquents;



Une amélioration de la fiabilité en matière de ponctualité;



Une réduction de la durée des trajets. Par exemple, les voyageuses et voyageurs gagneront au moins 90 minutes entre Toronto et Ottawa ;



L'ajout de nouveaux services à Peterborough et à Trois-Rivières;



La mise en place d'une option de réseau de transport ferroviaire plus écologique grâce à des technologies électrifiées.

Les prochaines étapes du processus d'approvisionnement pour le projet de train à grande fréquence comprennent ce qui suit :

L'achèvement de l'évaluation des soumissions dans le cadre de la demande de qualification et la détermination des soumissionnaires admissibles : avril à juillet 2023;



Le lancement de la demande de propositions : septembre 2023;



L'évaluation des soumissions dans le cadre de la demande de propositions : été 2024.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des relations constructives de nation à nation avec les peuples autochtones et à consulter le public, y compris les communautés actuellement desservies par VIA Rail entre Québec et Toronto . Les avis et les commentaires émis par les peuples autochtones pendant toute la durée du projet seront essentiels à l'élaboration d'un projet efficace qui crée des possibilités mutuellement avantageuses de développement socioéconomique et de participation à un projet. Les peuples autochtones et les Canadiens et Canadiennes qui pourraient avoir des commentaires, des questions ou des préoccupations au sujet du projet peuvent nous les faire parvenir sur le site Web du TGF de VIA Rail.

s'est engagé à établir des relations constructives de nation à nation avec les peuples autochtones et à consulter le public, y compris les communautés actuellement desservies par VIA Rail entre Québec et . Les avis et les commentaires émis par les peuples autochtones pendant toute la durée du projet seront essentiels à l'élaboration d'un projet efficace qui crée des possibilités mutuellement avantageuses de développement socioéconomique et de participation à un projet. Les peuples autochtones et les Canadiens et Canadiennes qui pourraient avoir des commentaires, des questions ou des préoccupations au sujet du projet peuvent nous les faire parvenir sur le site Web du TGF de VIA Rail. À l'étape de la DP, les soumissionnaires devront décrire en détail dans leur proposition la façon dont, à titre de partenaires promoteurs du secteur privé, ils augmenteraient les possibilités de participation des peuples autochtones, incluant les possibilités suivantes : explorer et créer des avantages socioéconomiques; tenir compte du savoir autochtone, lorsqu'il est transmis, pour orienter l'élaboration du projet; permettre aux communautés, organisations et entités autochtones de participer à toutes les phases du projet et en orienter l'élaboration.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca . Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter , Facebook , YouTube et Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Nadine Ramadan, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055