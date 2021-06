OTTAWA, ON, le 25 juin 2021 /CNW/ - Tous les jours, les marins jouent un rôle essentiel dans le transport sécuritaire et efficace des marchandises et des personnes. Cela est d'une importance primordiale pour le succès de l'économie canadienne. En tant que pays maritime qui dépend du commerce maritime, le Canada reconnaît l'importance de leurs contributions. Ces dernières sont devenues plus évidentes que jamais lors de la pandémie mondiale de COVID-19.

En l'honneur de la Journée annuelle des gens de mer de l'Organisation maritime internationale, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, est fier de souligner le rôle essentiel que jouent les marins.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Transports Canada a notamment soutenu le bien-être des marins en facilitant l'accès de façon sûre au congé à terre, qui est un congé donné aux marins leur permettant de quitter le navire pour se rendre à terre, et en aidant les marins étrangers à voyager vers leur lieu d'origine en toute sécurité et en temps opportun. Nous avons aussi encouragé le respect des mesures de sécurité à bord des navires pour limiter la propagation de la COVID-19.

En collaboration avec la communauté maritime canadienne, le Canada a soutenu la création du Conseil du bien-être des gens de mer en 2020. Dans le cadre de l'engagement du Canada à l'égard de la Convention du travail maritime, 2006, ce Conseil sert de tribune importante pour promouvoir le bien-être des marins en eaux canadiennes et répondre aux inquiétudes au sujet de la pandémie de COVID-19.

Le Canada continuera à travailler avec les organisations et partenaires internationaux pour promouvoir des normes qui favorisent la sûreté et la sécurité maritimes et qui protègent l'environnement et les marins.

« Aujourd'hui, nous honorons tous les marins et le travail important qu'ils accomplissent. Leur engagement à maintenir le commerce maritime en activité est louable, particulièrement en période de pandémie. La contribution continue des marins a un impact sur notre vie quotidienne. Nous les remercions donc pour leur engagement au quotidien. »

Le ministre des Transports

L'honorable Omar Alghabra

Depuis sa création, le Conseil du bien-être des gens de mer a développé les Lignes directrices pour garantir des permissions à terre sûres pour les marins, qui ont été adoptées par les représentants du secteur maritime partout au Canada.





En 2010, l'Organisation maritime internationale a décidé de faire du 25 juin la Journée internationale des gens de mer. Cela permet de reconnaître que presque tout ce que nous utilisons dans notre vie quotidienne a été directement ou indirectement touché par le transport maritime. Cette année, la Journée annuelle des gens de mer fête son 11e anniversaire et a pour thème « Un avenir juste pour les gens de mer ».





anniversaire et a pour thème « Un avenir juste pour les gens de mer ». L'Organisation maritime internationale est l'autorité mondiale chargée d'établir des normes pour la sécurité, la sûreté et la performance environnementale des transports maritimes internationaux. Elle a pour rôle principal de créer, à l'intention de ce secteur, un cadre réglementaire qui soit équitable et efficace, puis adopté et mis en œuvre de manière universelle.

