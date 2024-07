MONCTON, NB, le 11 juill. 2024 /CNW/ - La population canadienne mérite des réseaux de transport sécuritaires, fiables et résilients pour relier ses communautés en pleine croissance, permettre aux gens de se déplacer et faire croître notre économie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans les infrastructures locales essentielles pour bâtir des communautés dynamiques et des régions fortes pour la prochaine génération.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, accompagné de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, Ginette Petitpas Taylor, a présenté aujourd'hui les mesures prises par le gouvernement du Canada pour relier les communautés dans l'ensemble du pays grâce à un meilleur transport ferroviaire voyageur.

Un nouveau financement à VIA Rail pour remplacer son parc ferroviaire vieillissant sur les itinéraires à l'extérieur du corridor Québec-Windsor a été annoncé dans le budget de 2024. Cet investissement s'ajoute au financement du budget de 2018 qui a permis à VIA Rail de remplacer sa flotte dans le corridor Québec-Windsor. Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer le transport ferroviaire voyageur dans l'ensemble du pays pour permettre à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes de rester reliés entre eux et leur offrir un moyen de transport respectueux de l'environnement.

Ce nouvel investissement permettra à VIA Rail d'améliorer l'expérience passager grâce à des trains neufs, confortables et accessibles. Il assurera par ailleurs de la prévisibilité pour les communautés situées à l'extérieur des itinéraires du corridor qui relient huit provinces et permettra de fournir des services de transport essentiels aux communautés rurales et éloignées.

VIA Rail devrait lancer un processus d'approvisionnement concurrentiel pour le remplacement de la flotte.

« Les investissements du budget de 2024 dans le renouvellement de la flotte de VIA Rail amélioreront l'expérience passager, favoriseront des options de voyage respectueuses de l'environnement et relieront les communautés et les économies locales entre elles. Nous bâtissons des communautés dynamiques et des régions fortes pour la prochaine génération. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« L'annonce d'aujourd'hui vise à relier les communautés. Des communautés rurales et éloignées aux carrefours en croissance comme le Grand Moncton, cette initiative souligne l'engagement de notre gouvernement à soutenir la croissance économique, tout en renforçant la durabilité et l'accessibilité des infrastructures dont dépendent les Canadiens et Canadiennes. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense nationale

« Nous nous réjouissons de cet important engagement du gouvernement du Canada, qui est le dernier d'une série d'investissements significatifs soutenant la transformation de VIA Rail. En renouvelant notre flotte, nous pourrons maintenir nos services d'un océan à l'autre, continuer à relier de nombreuses communautés et encourager plus de Canadiens et Canadiennes à choisir le transport ferroviaire. Ces nouveaux trains appuieront notre vision d'offrir une expérience moderne, confortable, accessible et durable à notre clientèle dans toutes les régions du Canada. »

Mario Péloquin

Président et chef de la direction, VIA Rail Canada

Cet investissement, ainsi que les nouvelles rames de trains Siemens qui desservent le corridor Québec- Windsor , fait en sorte que VIA Rail aura remplacé la totalité de sa flotte vieillissante.

