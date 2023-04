NORTH VANCOUVER, BC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a visité les installations d'Accelovant Technologies Corporation à North Vancouver pour présenter des investissements visant à créer de bons emplois pour la classe moyenne et à bâtir une économie canadienne plus forte et plus durable.

Le Canada a connu une reprise remarquable après la récession causée par la COVID-19. La croissance économique du Canada a été la plus forte du G7 au cours de la dernière année; 830 000 Canadiennes et Canadiens de plus occupent un emploi aujourd'hui par rapport à la période précédant la pandémie, dont 110 300 en Colombie-Britannique. L'inflation au Canada a diminué pendant huit mois consécutifs, notre taux de chômage est près de son creux historique et, grâce au système pancanadien de services abordables d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le taux d'activité des Canadiennes âgées de 25 à 54 ans a atteint en février un niveau record de 85,7 %.

Le budget de 2023 poursuit sur la lancée de ces importants progrès et prévoit une série d'investissements majeurs afin de garantir que l'économie propre du Canada peut stimuler la prospérité, la création d'emplois bien rémunérés et un plus grand dynamisme dans les communautés de tout le pays.

Le budget de 2023 présente :

Un crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre : un crédit d'impôt remboursable de 15 % pour les investissements admissibles dans les systèmes de production d'électricité sans émissions (de sources éoliennes, solaires, hydroélectriques, nucléaires, etc.); la production d'électricité au gaz naturel réduite; les systèmes fixes de stockage de l'électricité exploités sans combustibles fossiles; et l'équipement pour le transport de l'électricité entre les provinces et les territoires.

Un crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication de technologies propres : un crédit d'impôt remboursable équivalant à 30 % du coût des investissements relatifs à la nouvelle machinerie et au nouvel équipement utilisés pour fabriquer ou transformer des technologies propres clés et extraire, transformer ou recycler les principaux minéraux critiques.

Un crédit d'impôt à l'investissement dans l'hydrogène propre : pour appuyer entre 15 % et 40 % des coûts admissibles des projets, les projets qui produisent l'hydrogène le plus propre recevant les niveaux de soutien les plus élevés.

Afin de bâtir l'économie propre du Canada, le budget de 2023 propose des investissements transformateurs visant à lutter contre les changements climatiques et à créer de nouvelles possibilités pour les entreprises et la main-d'œuvre canadiennes. Ces mesures importantes permettront, entre autres, de fournir une énergie plus propre et moins chère, de soutenir les investissements dans les communautés et de créer des emplois bien rémunérés.

Le budget de 2023 constitue un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au PIB parmi les pays du G7. Il aidera à bâtir un Canada plus sécuritaire, plus durable et plus abordable pour tout le monde, d'un océan à l'autre.

« Le budget de 2023 est le plan de notre gouvernement visant à rendre la vie plus abordable pour la population canadienne et à créer de bons emplois pour la classe moyenne. En introduisant des mesures comme le crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication de technologies propres, nous contribuons à l'avantage concurrentiel du Canada et appuyons la croissance des industries manufacturières à North Vancouver et partout au pays. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

