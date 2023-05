TORONTO, le 23 mai 2023 /CNW/ - Le secteur aérien joue un rôle crucial en reliant les Canadiens et Canadiennes d'un bout à l'autre du pays et dans le monde entier, et il aide à la création de bons emplois pour la classe moyenne qui contribuent à bâtir une économie favorable pour tout le monde. Le gouvernement du Canada s'efforce continuellement d'améliorer le processus de contrôle de sûreté afin de garantir aux voyageurs et voyageuses une expérience de contrôle fluide et efficace, tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de sûreté pour assurer la sécurité de la population canadienne.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui que l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) lancera bientôt un nouveau programme « Voyageur vérifié » qui offrira une expérience de contrôle de sécurité plus rapide et plus efficace aux voyageurs et voyageuses admissibles dans certains aéroports du Canada.

Le nouveau programme « Voyageur vérifié » remplacera le programme pour les voyageurs dignes de confiance actuel. D'ici le 21 juin 2023, des lignes de contrôle réservées aux voyageurs vérifiés seront disponibles à certains points de contrôle nationaux et internationaux dans les aéroports suivants :

Aéroport international de Vancouver

Aéroport international d' Edmonton

Aéroport international de Calgary

Aéroport international de Winnipeg

Aéroport international de Toronto -Pearson T1 et T3

-Pearson T1 et T3 Aéroport international Montréal-Trudeau

Le nouveau programme « Voyageur vérifié » aidera à atténuer la congestion au fil du temps, à mesure que l'utilisation des lignes de contrôle réservées aux voyageurs vérifiés augmentera. Les nouvelles lignes de contrôle offriront aux voyageurs et voyageuses admissibles certains avantages aux points de contrôle de sûreté, comme le fait de garder les ordinateurs portables, les appareils électroniques de grande taille et les liquides et gels conformes dans leur bagage à main, et de garder leurs chaussures, leur ceinture et une veste légère. Les voyageurs et voyageuses admissibles sont :

les membres de NEXUS et de Global Entry;

les membres actifs des forces armées canadiennes et américaines, y compris les réservistes, sur présentation d'une pièce d'identité valide;

les membres d'équipage et le personnel des aéroports canadiens titulaires d'une carte d'identité de zones réglementées;

les membres d'équipage international (en uniforme) détenant une pièce d'identité valide de la compagnie aérienne;

les agentes et agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de la police canadienne, sur présentation d'un badge et d'une pièce d'identité avec photo délivrée par leurs organisations respectives.

Le programme « Voyageur vérifié » permet aux jeunes de 17 ans et moins et aux adultes de 75 ans et plus d'accompagner les voyageurs vérifiés au moment de passer les points de contrôle de sûreté, à condition d'être sur la même réservation.

Plusieurs aéroports offriront également aux voyageurs vérifiés un service de première ligne et des avantages supplémentaires aux points de contrôle transfrontaliers (vols vers les États-Unis). Pour obtenir plus de renseignements et une liste des aéroports qui offriront ce service, visitez le site Web de l'ACSTA.

Citations

« L'ACSTA joue un rôle crucial pour assurer la sécurité de notre secteur aérien. Avec la reprise des activités dans ce secteur à la suite de la pandémie de COVID-19, nous avons constaté l'importance d'avoir un système de contrôle de la sécurité efficace et qui ne cause pas de stress aux passagères et passagers aériens. Ce nouveau programme, "Voyageur vérifié", s'appuie sur notre investissement de 1,8 milliard de dollars à l'ACSTA annoncé dans le budget de 2023. C'est une excellente nouvelle alors que nous entrons dans une autre période de voyage occupée, car ce programme nous aidera à lutter contre la congestion dans nos aéroports. Cela nous aidera à améliorer le processus de contrôle de sûreté pour les voyageurs et voyageuses admissibles à certains aéroports du Canada, tout en veillant à satisfaire aux normes les plus élevées en matière de sûreté et de sécurité pour les passagères et passagers aériens. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« L'ACSTA apprécie son partenariat avec Transports Canada et les autorités aéroportuaires du Canada. Leur soutien et leur collaboration dans la mise en œuvre d'une expérience améliorée pour les passagers et passagères grâce au nouveau programme "Voyageur vérifié" sont essentiels à l'amélioration des services de contrôle de sûreté pour tous les passagers et passagères. »

Nada Semaan

Présidente et chef de la direction

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Liens connexes

Voyageurs vérifiés - ACSTA (catsa-acsta.gc.ca)

Programme NEXUS (cbsa-asfc.gc.ca)

Les faits en bref

Le budget de 2023 propose de fournir 1,8 milliard de dollars sur cinq ans à l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) à compter de 2023-2024 pour maintenir et augmenter son niveau de service, améliorer les temps d'attente pour le contrôle et renforcer les mesures de sécurité dans les aéroports.

Les fonds alloués dans le budget de 2023 viseront à améliorer les niveaux de service des temps d'attente de l'ACSTA, en particulier aux heures de pointe, sans compromettre la sûreté de l'aviation.

Les fonds serviraient également à renforcer la sécurité du programme canadien de contrôle des non-passagers et à soutenir la capacité de l'ACSTA à répondre à la demande croissante liée à l'augmentation du nombre de passagers.

Pour en savoir plus sur l'adhésion à NEXUS, consultez le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada .

