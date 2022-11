OTTAWA, ON, le 2 nov. 2022 /CNW/ - Le 10 mars 2019, le vol 302 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé près d'Addis-Abeba, en Éthiopie, coûtant la vie à 157 personnes, dont 18 Canadiens et Canadiennes et de nombreuses autres personnes qui avaient des liens avec le Canada. Le gouvernement du Canada est solidaire de leurs familles et de leurs proches, qui continuent de vivre avec un profond sentiment de perte et de souffrance. Nous gardons dans nos pensées et dans nos cœurs ceux et celles qui nous ont quittés.

Afin d'honorer la mémoire des personnes ayant perdu la vie lors de l'accident du vol 302 d'Ethiopian Airlines, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui la création du Fonds de commémoration des victimes de la tragédie du vol 302 d'Ethiopian Airlines.

Élaboré en consultation avec les familles des victimes canadiennes, le Fonds de commémoration des victimes de la tragédie du vol 302 d'Ethiopian Airlines offrira un soutien financier aux initiatives qui honorent et préservent la mémoire des victimes d'une manière visible et significative, avec des résultats durables et percutants liés aux causes en phase avec les divers intérêts et passions des victimes.

Le Fonds comporte deux volets :

1. Bourses d'études

Les étudiants et étudiantes du Canada et de l'étranger qui souhaitent poursuivre leurs études postsecondaires au Canada pourront le faire à l'aide d'une bourse d'études au nom des personnes de citoyenneté canadienne ou détenant leur résidence permanente victimes de la tragédie du vol 302 d'Ethiopian Airlines. Des bourses de 10 000 dollars seront remises à des étudiants et étudiantes du Canada et de l'étranger qui ont été admis dans un établissement postsecondaire canadien. Les bourses devraient être en place pour l'année d'études 2023-2024.

Après la sélection des organisations qui administreront ce volet du Fonds, le Ministère tiendra des séances de mobilisation auprès des organisations et des familles des victimes pour faciliter les présentations et veiller à ce que les familles puissent participer activement à la conception et à la prestation du programme de bourses d'études.

2. Projets commémoratifs

Des fonds seront également versés à des organismes à but non lucratif canadiens pour financer des projets qui honoreront les victimes. Les projets commémoratifs contribueront à des causes environnementales et humanitaires et rendront hommage d'une manière durable aux efforts et aux intérêts des victimes.

Ces nouvelles bourses d'études et ces nouveaux projets commémoratifs rendront hommage aux personnes qui ont perdu la vie et veilleront à ce qu'elles ne soient jamais oubliées.

Citation

« Au nom du gouvernement du Canada, je garde dans mes pensées les familles, les amis, et les communautés touchés par l'épouvantable tragédie du vol 302. J'ai eu le privilège de rencontrer les familles des victimes et d'en apprendre plus sur leurs vies et leurs bonnes œuvres. Le Fonds de commémoration des victimes de la tragédie du vol 302 d'Ethiopian Airlines rendra dignement hommage à des vies bien vécues. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le budget de 2021 a fourni à Transports Canada un financement de 5,6 millions de dollars sur cinq ans pour des initiatives visant à commémorer les personnes ayant péri lors de la tragédie du vol 302 d'Ethiopian Airlines.

Afin d'honorer toutes les victimes de tragédies aériennes, le gouvernement du Canada a désigné le 8 janvier en tant que Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes.

