OTTAWA, ON, le 20 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à assurer la sécurité des Canadiens en améliorant la sécurité ferroviaire et en renforçant la sensibilisation et la confiance du gens à l'égard du réseau de transport ferroviaire du Canada tout en contribuant à l'économie pendant la pandémie.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, la secrétaire parlementaire du ministre des Transports, Soraya Martinez Ferrada, le député de Guelph, Lloyd Longfield et le député de Milton, Adam van Koeverden ont annoncé un financement de plus de 21 millions de dollars pour de nouveaux projets dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire, volet infrastructure, technologie et recherche afin de renforcer la sécurité ferroviaire au Canada.

L'investissement annoncé aujourd'hui permet de contribuer à 135 initiatives au Canada qui soutiendront un large éventail de projets admissibles axés sur l'amélioration de la sécurité des passages à niveau et de petits projets d'infrastructure visant les clôtures, les passages à piétons et les ponts d'étagement, ainsi que la mise en œuvre et la recherche de nouvelles technologies de sécurité.

Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire est un élément essentiel aux efforts déployés par le gouvernement du Canada pour répondre aux préoccupations actuelles et nouvelles en matière de sécurité dans tout le pays. Au cours des quatre dernières années, plus de 85 millions de dollars ont été investis sous forme de subventions et de contributions pour financer des projets qui ont abouti à une réduction globale des risques et à une sécurité accrue pour les Canadiens.

« Investir dans la sécurité ferroviaire est l'un des engagements que nous avons pris pour assurer la sécurité des communautés du Canada. Depuis sa création, le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire a versé plus de 85 millions de dollars pour renforcer la sécurité ferroviaire. Nous continuerons à investir dans des projets qui assurent la sécurité des Canadiens et qui contribuent à la relance économique en cette période difficile. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le soutien à des initiatives telles que des projets de recherche ou la conception de technologies est une composante importante de l'approche globale du gouvernement qui vise à réduire le nombre d'incidents et à améliorer la sécurité des membres des communautés canadiennes lorsqu'ils se trouvent sur les propriétés des compagnies de chemin de fer. »

Soraya Martinez Ferrada

Secrétaire parlementaire du ministre des Transports

« Nous travaillons à augmenter la fréquence et la vitesse des trains pour réduire les temps de déplacement, à réduire la congestion occasionnée par les automobiles et les camions de transport ainsi que les gaz à effet de serre en découlant. Ce faisant, il est crucial d'investir dans la sécurité ferroviaire.

Accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire, améliorer l'éclairage, la signalisation et les passages à niveau et diviser la circulation piétonnière et la circulation ferroviaire sont des actions essentielles qui sauvent des vies. »

Lloyd Longfield

Député de Guelph

« Il est essentiel que les Miltoniens soient conscients des risques associés à l'intrusion sur des voies ferrées ou des terrains environnants puisque certaines intrusions se sont soldées par des accidents et des collisions dévastateurs en raison, en majeure partie, d'un manque de sensibilisation de la population. Notre communauté est reconnaissante du fait que le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire du Canada permette la mise en œuvre de six projets réalisés ici, à Milton, et ces projets viseront à répondre aux préoccupations courantes quant à la sécurité dans notre communauté. Cet investissement améliorera la sécurité et augmentera la confiance de la population en ce qui a trait à la protection, par notre gouvernement, des personnes et des communautés contre les risques que peut poser le réseau de transport ferroviaire du Canada. »

Adam van Koeverden

député de Milton et

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport)

Les faits en bref

Par le volet infrastructure, technologie et recherche, et par le volet éducation et sensibilisation du public, le programme offre des subventions et des contributions aux provinces, territoires, municipalités et gouvernement locaux; aux autorités responsables du service de voirie et du transport en commun et aux sociétés d'État; aux organismes à but lucratif et à but non lucratif (y compris le milieu universitaire); aux groupes, communautés et organismes autochtones; et aux particuliers dans le but d'améliorer la sécurité ferroviaire et de réduire le nombre de blessés et de décès liés au transport ferroviaire.

Le financement accordé dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire permet aux bénéficiaires d'améliorer l'infrastructure ferroviaire, d'explorer des solutions novatrices et de sensibiliser les Canadiens à la sécurité ferroviaire.

Le programme permet de financer des projets et des initiatives qui contribuent à accroître la sécurité aux passages à niveau et le long des voies ferrées, et à renforcer la confiance du public à l'égard du réseau de transport ferroviaire du Canada .

. Cette année, le financement servira à améliorer 103 passages à niveau, à réaliser 18 projets d'infrastructure de passages à niveau, à fermer huit passages à niveau et à mener six projets de technologie et de recherche à travers le pays.

