Avis aux médias - Le ministre MacKinnon visitera le port de Trois-Rivières et tiendra un point de presse pour discuter du budget de 2025 English
Nouvelles fournies parTransports Canada
13 nov, 2025, 14:58 ET
TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, visitera le port de Trois-Rivières accompagné de Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières. Le ministre MacKinnon sera disponible pour répondre aux questions concernant le budget de 2025 après la visite.
Date
Le 14 novembre 2025
Heure (locale)
12 h 15 à 12 h 30 (heure de l'Est)
Lieu
À l'extérieur des locaux de l'Administration portuaire de Trois-Rivières
1545, rue du Fleuve
Trois-Rivières (Québec) G9A 6K4
SOURCE Transports Canada
Les médias peuvent s'adresser à : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]
Partager cet article