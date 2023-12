GATINEAU, QC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Transports du Canada et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, et la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le député de Chapleau et leader parlementaire adjoint, Mathieu Lévesque, ainsi que la députée de Hull, Suzanne Tremblay ont annoncé un investissement conjoint de 70,4 millions de dollars pour appuyer des projets routiers en Outaouais.

Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'Entente entre le gouvernement du Québec et la Commission de la Capitale nationale sur l'amélioration du réseau routier dans le secteur québécois de la Région de la Capitale nationale (Entente). Il appuiera l'élargissement du chemin Pink ainsi que la préparation et la réalisation de l'élargissement du boulevard La Vérendrye.

Plus précisément, cet investissement aidera la Ville de Gatineau à financer les activités suivantes :

Plans, devis et travaux de construction pour la phase 2 de l'élargissement du chemin Pink

Mise à jour de l'étude de faisabilité du prolongement du boulevard La Vérendrye Est

Réalisation des études environnementales requises pour le boulevard La Vérendrye Est et Ouest (déjà partiellement financées dans le cadre d'une entente d'aide financière antérieure)

Plans, devis et travaux de construction pour l'élargissement du boulevard La Vérendrye Ouest

La réalisation de ces projets aidera à améliorer la fluidité de la circulation à Gatineau. Comme prévu dans l'Entente, les coûts seront partagés à parts égales entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.

Citations

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, on continue un partenariat de longue date entre le gouvernement fédéral, le Québec, Gatineau et l'Outaouais. Nos investissements vont servir à apporter des améliorations sur le chemin Pink et le Boulevard La Vérendrye, et ils vont faciliter la vie des gens dans leurs déplacements. »

Pablo Rodriguez

Ministre des Transports et lieutenant du Québec

« En investissant 35 M$ dans les routes de la ville de Gatineau, on investit pour améliorer la fluidité et la sécurité des usagers du secteur, en plus de contribuer au développement économique de la région. C'est ça, un gouvernement des régions! »

Geneviève Guilbault

Vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec

« En matière de transport, notre gouvernement ne manque pas de projets en Outaouais. Avec ces nouveaux investissements, avec le projet de transport structurant à Gatineau, l'élargissement en cours de l'autoroute Guy Lafleur, nous sommes en passe de rattraper le temps perdu en investissant massivement dans notre réseau routier. »

Mathieu Lacombe

ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le prolongement du boulevard de la Vérendrye vers l'Est et l'élargissement du tronçon Ouest sont des projets attendus depuis longtemps par les citoyennes et les citoyens de Gatineau. Dans un contexte de crise du logement, ces travaux routiers sont essentiels pour le développement de notre ville. L'amélioration de la fluidité des transports est une excellente nouvelle pour Gatineau. »

Steven MacKinnon

Député de Gatineau

« Je suis très fière de pouvoir compter sur notre gouvernement et celui du Québec pour entre autres l'élargissement du chemin Pink. Ce projet ambitieux vise à faciliter les déplacements, réduire les congestions et favoriser une mobilité plus fluide, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens au quotidien. »

Sophie Chatel

Députée de Pontiac

« Les citoyens de Chapleau, de Gatineau et de l'Outaouais vont bénéficier du prolongement du boulevard La Vérendrye Est. Je suis extrêmement fier de cette annonce parce que je m'étais engagé, aux dernières élections, à ce que le projet avance. J'en avais fait une promesse électorale et maintenant, nous la livrons. Cet investissement annoncé aujourd'hui démontre que nous, le gouvernement du Québec, respectons nos engagements. Le projet d'élargissement permettra aussi d'optimiser la fluidité et la sécurité sur les routes de la région de l'Outaouais. C'est bon pour mes concitoyens et c'est bon pour le développement de notre économie régionale! »

Mathieu Lévesque

député de Chapleau et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour l'Outaouais et elle s'inscrit dans un rattrapage important pour notre région. Grâce à cet investissement de taille dans nos infrastructures routières, les usagers de Gatineau pourront circuler sur un réseau plus fluide, plus moderne et plus sécuritaire. La seconde phase d'élargissement du chemin Pink, entre le boulevard Grives et le chemin Vanier, sera particulièrement bénéfique, les effets de l'achalandage s'étant dernièrement intensifiés dans ce secteur. C'est une priorité pour notre gouvernement que de soutenir les projets de transports favorisant le développement économique ainsi que l'atteinte d'une plus grande mobilité, notamment en régions. »

Suzanne Tremblay

députée de Hull

« Gatineau est en croissance et les citoyens de Gatineau aspirent à l'amélioration de la fluidité de la circulation, ainsi qu'à une connectivité accrue au sein de notre réseau de transport urbain. L'achèvement des travaux d'élargissement du chemin Pink et du boulevard La Vérendrye viendront y contribuer. Merci aux gouvernements fédéral et provincial pour leur soutien financier dans la modernisation de nos infrastructures locales. »

France Bélisle

Mairesse de Gatineau

Les faits en bref

L'objectif principal de l'Entente entre le gouvernement du Québec et la Commission de la Capitale nationale sur l'amélioration du réseau routier dans le secteur québécois de la Région de la Capitale nationale (Entente), signée en 1972, est d'améliorer le réseau routier du côté québécois de la région de la capitale nationale du Canada .

. Les routes de la région de Gatineau relient les communautés et sont essentielles pour favoriser la croissance économique et améliorer le bien-être général de la population.

La Ville de Gatineau gère les projets visés par l'Entente. Pour en savoir plus sur l'état d'avancement de ces trois projets, visitez le site gatineau.ca ou composez le 311.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Renseignements: Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, 581 989-6037; Pour information : Relations avec les médias, Transports Canada, 613-993-0055, [email protected]; Infrastructure Canada, Tél. : 613 960-9251, Sans frais : 1 877 250-7154, [email protected]; Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724