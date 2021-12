Le ministre des Transports autorise le père Noël à voyager dans l’espace aérien canadien

Afin d'éviter d'attendre la veille de Noël pour préparer son voyage, le père Noël s'est assuré d'avoir sa preuve de vaccination à portée de main et d'obtenir un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 avant le décollage.

Quant à son équipage, les rennes du père Noël ont également été autorisés à voyager. Même si son nez brillait d'une couleur rouge vif, Rudolph s'est assuré de ne présenter aucun symptôme de la COVID-19 avant de décoller pour cette mission importante.

Plus tôt ce mois-ci, Transports Canada a inspecté le traîneau du père Noël et ses systèmes de sécurité. Les inspecteurs ont vérifié le train d'atterrissage et les harnais des rennes, ainsi que les systèmes de communication et de navigation. Le sac de cadeaux du père Noël - qu'il ne fallait certainement pas négliger - a également été examiné pour veiller à ce qu'il soit bien attaché au traîneau. Ainsi, le père Noël et ses rennes pourront livrer des cadeaux aux Canadiens d'un océan à l'autre.

Vos célébrations seront peut-être un peu différentes cette année, surtout lorsque vous prendrez des mesures pour protéger les gens qui vous entourent et que vous éviterez les voyages non essentiels. En contribuant à assurer la sécurité des autres, notamment en vous faisant vacciner, en portant un masque et en gardant une distance de deux mètres avec les autres (ou, comme le père Noël le dirait, une distance d'au moins une douzaine de cannes de bonbon), vous pourrez figurer en tête de la liste des sages de cette année.

Joyeux Noël!

« Cette année, je suis ravi d'autoriser le père Noël et son équipage à voyager dans le ciel canadien. Lorsque j'ai parlé au père Noël, il m'a assuré qu'il satisfaisait à toutes les exigences préalables au retour au Canada et qu'il s'engageait à veiller à sa sécurité, à celle des Canadiens et à celle des travailleurs du secteur des transports. Je souhaite à tous de passer un temps des Fêtes plein de bonheur et de festivités, et ce, en toute sécurité. Joyeux Noël et joyeuses Fêtes! »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Vous pouvez suivre le père Noël et ses rennes sur le site Web NORAD sur la piste du père Noël et sur Twitter en suivant le mot-clic #NORADTracksSanta.

Pour préparer leur voyage, le père Noël et ses rennes ont utilisé cet outil pour s'assurer de satisfaire à toutes les exigences de retour au Canada , y compris les critères d'admissibilité en tant que voyageurs entièrement vaccinés.

