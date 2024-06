OTTAWA, ON, le 28 juin 2024 /CNW/ - Le transport maritime constitue le pilier d'une économie florissante, soutient nos chaînes d'approvisionnement et aide à rendre la vie plus abordable pour la population canadienne. Il peut aussi avoir des répercussions environnementales sur nos océans et nos cours d'eau. Transports Canada prend des mesures pour atténuer les répercussions environnementales du transport maritime en interdisant l'utilisation de mazout lourd par les navires dans l'Arctique.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada allait de l'avant avec une interdiction nationale visant l'utilisation et le transport de mazouts lourds comme carburant dans les eaux arctiques, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

L'interdiction sera mise en œuvre au moyen d'un arrêté d'urgence pendant que le règlement est modifié. Tous les navires à double coque seront exemptés de l'interdiction du mazout lourd jusqu'au 1er juillet 2029, et les navires participant au réapprovisionnement des communautés de l'Arctique peuvent demander une dérogation jusqu'au 1er juillet 2026.

La décarbonisation du secteur maritime est un élément clé de la croissance d'une économie propre et carboneutre. Il faut une collaboration et une innovation à l'échelle du secteur pour réduire les répercussions des émissions des navires sur les communautés et les écosystèmes environnants, tout en soutenant la croissance économique. Transports Canada continue de travailler avec les communautés de l'Arctique, les groupes autochtones et inuits, le gouvernement, l'industrie et les parties prenantes environnementales pour protéger l'environnement.

« L'interdiction du mazout lourd protégera l'environnement arctique et les communautés du Nord contre les effets désastreux des déversements de mazout lourd. Le Canada collaborera toujours avec les autres pays, les résidents du Nord et les parties prenantes du secteur maritime pour protéger notre environnement pour les générations futures. »

Le mazout lourd est un terme utilisé pour décrire les combustibles à faible coût, de viscosité et de densité élevées, qui restent longtemps présents dans l'environnement en cas de déversement d'hydrocarbures causé par un navire.

Comme le mazout lourd ne s'évapore pas aussi rapidement que d'autres types de carburant, il est plus susceptible de se trouver emprisonné dans la glace, ce qui peut rendre sa récupération particulièrement difficile.

Le mazout lourd est généralement utilisé par les vraquiers desservant les mines, les transporteurs de marchandises diverses et les pétroliers desservant des communautés.

Toute décision de dérogation rendue par Transports Canada sera rendue publique dans le cadre du processus de publication du Bureau d'examen technique en matière maritime. Ces renseignements seront disponibles après le début de l'interdiction.

Transports Canada a été un ardent défenseur de l'interdiction du mazout lourd dans l'Arctique de l'Organisation maritime internationale (OMI) dans le cadre du Plan de protection des océans. L'interdiction a été adoptée par l'OMI en 2021.

