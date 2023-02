OTTAWA, ON, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à assurer l'efficacité et la fiabilité de nos chaînes d'approvisionnement, de manière à favoriser la création d'un plus grand nombre de bons emplois pour la classe moyenne et à bâtir une économie qui profite à tout le monde. Le gouvernement est aussi déterminé à veiller à ce que la population canadienne ait accès en temps opportun à des biens abordables. Pour ce faire, la numérisation joue un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité de nos chaînes d'approvisionnement.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui le lancement, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, d'un nouvel appel de propositions intitulé Faire avancer la numérisation de la chaîne d'approvisionnement. Transports Canada consacrera jusqu'à 50 millions de dollars pour appuyer les projets admissibles.

Dans le cadre du nouvel appel, Transports Canada cherche des projets dirigés par l'industrie qui renforcent l'infrastructure numérique du Canada. Les projets retenus viseront à :

augmenter l'efficacité et la fiabilité de nos chaînes d'approvisionnement des transports;

atténuer les goulots d'étranglement;

veiller à ce que la population canadienne ait accès aux produits et aux biens abordables dont elle a besoin;

contribuer au développement de solutions numériques et à l'optimisation des chaînes d'approvisionnement du Canada .

Veuillez soumettre une proposition de projet simplifiée à Transports Canada d'ici le 11 avril 2023, à 17 h (HNE), sur le portail de demande en ligne du Fonds national des corridors commerciaux.

Ce nouvel appel de propositions est l'une des nombreuses actions menées sous une initiative plus vaste, Faire avancer la numérisation axée sur l'industrie de la chaîne d'approvisionnement du Canada. Cette initiative, d'une valeur de 136 millions de dollars, porte sur l'élaboration de solutions numériques et l'optimisation des chaînes d'approvisionnement du Canada.

Citation

« La numérisation de l'infrastructure de notre chaîne d'approvisionnement, c'est l'avenir. L'annonce d'aujourd'hui est donc importante, étant donné que les projets financés par cet appel de propositions auront pour effet d'améliorer nos chaînes d'approvisionnement tout en créant de bons emplois pour la classe moyenne et en rendant la vie plus abordable pour la population canadienne. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements dans des chaînes d'approvisionnement solides et fiables afin que la population canadienne puisse obtenir à temps les biens dont elle a besoin.

. Le gouvernement du , par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements dans des chaînes d'approvisionnement solides et fiables afin que la population canadienne puisse obtenir à temps les biens dont elle a besoin. Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration de l'infrastructure numérique du Canada afin de renforcer l'efficacité et la fiabilité de nos chaînes d'approvisionnement du transport.

afin de renforcer l'efficacité et la fiabilité de nos chaînes d'approvisionnement du transport. En améliorant la numérisation de nos chaînes d'approvisionnement, le gouvernement du Canada veille à ce que les marchandises du Canada puissent être exportées de manière plus efficace et fiable.

veille à ce que les marchandises du puissent être exportées de manière plus efficace et fiable. L'appel de propositions Faire avancer la numérisation de la chaîne d'approvisionnement est l'une des nombreuses actions menées sous l'initiative plus vaste de 136 millions de dollars, « Faire avancer la numérisation axée sur l'industrie de la chaîne d'approvisionnement du Canada », visant à développer des solutions numériques et à optimiser les chaînes d'approvisionnement du Canada .

Documents connexes

Renseignements: Personnes-ressources : Nadine Ramadan, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected] ; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]