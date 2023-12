OTTAWA, ON, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Les marchandises qui soutiennent notre économie sont transportées sur de longues distances vers les marchés mondiaux ou vers le public consommateur canadien. C'est pourquoi nos chaînes d'approvisionnement doivent être solides et résilientes pour assurer la sécurité économique de la population canadienne.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé un investissement de plus de 10 millions de dollars pour six projets dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux dans le Nord et l'Arctique.

Cet engagement permettra de financer des projets d'infrastructure et des études qui répondent aux besoins uniques en matière de transport des communautés de l'Arctique et du Nord.

Le gouvernement du Canada versera :

Jusqu'à 3,1 millions de dollars à Air Inuit Ltd. pour un projet qui améliore la capacité d'entreposage à l'aéroport de Puvirnituq , dans le Nord. Cette expansion permettra une distribution plus efficace depuis le centre de Puvirnituq vers la région de l'Hudson supérieur.

, dans le Nord. Cette expansion permettra une distribution plus efficace depuis le centre de vers la région de l'Hudson supérieur. Jusqu'à 1,9 million de dollars à C-CORE pour un projet qui utilise la télédétection par satellite pour fournir des opérations d'infrastructure plus sécuritaires et plus rentables dans le Nord afin de soutenir la prise de décision opérationnelle pour les pistes, les autoroutes, les routes de glace et les infrastructures de déplacement sur la glace de mer.

Jusqu'à 362 500 $ à la Corporation foncière Nayumivik pour une étude visant à examiner la faisabilité de la construction d'un quai en eau profonde dans la baie d'Ungava.

Jusqu'à 3,5 millions de dollars à BGC Engineering Inc. pour le développement de systèmes de gestion de données innovants qui améliorent la sécurité, la fiabilité et la résilience de trois corridors de transport, contribuant ainsi à améliorer la sécurité et à préserver l'infrastructure dans le Nord canadien.

Jusqu'à 131 250 $ à l'Association canadienne pour l'innovation dans l'Arctique pour l'étude maintenant achevée qui a exploré l'utilisation potentielle de dirigeables-cargos et de véhicules de transport similaires comme mode viable de transport de biens et de services dans les communautés éloignées du Nord.

Jusqu'à 1,6 million de dollars à l'Université de l' Alberta pour un projet de cartographie du pergélisol et de la glace fossile le long de la route de la vallée du Mackenzie et de la route reliant Inuvik à Tuktoyaktuk dans les Territoires du Nord-Ouest, à l'aide d'outils qui permettront de mieux comprendre l'influence des eaux de surface et souterraines sur les sols de pergélisol et les ressources en agrégats.

Ces investissements permettront d'accroître la capacité d'exportation supplémentaire, d'améliorer la circulation des marchandises, et de faciliter l'accès à des produits abordables dans les communautés éloignées et nordiques du Canada. Ils représentent un autre engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur d'importants projets d'infrastructure et d'études qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

« Nous investissons dans des projets qui répondent à certains des défis uniques du Nord en matière de transport parce que nous comprenons que nous pouvons faire une différence dans la vie des gens en renforçant nos chaînes d'approvisionnement pour tout le monde. Les personnes qui vivent dans le Nord doivent pouvoir compter sur des infrastructures de transport durables et adaptées à leurs besoins, et ces projets nous permettent de continuer à accroître la résilience de ces corridors commerciaux cruciaux. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Grâce à ces investissements dans d'importants projets partout dans le Nord, nous concevons des solutions qui amélioreront la vie quotidienne dans le Nord en renforçant les chaînes d'approvisionnement et les réseaux de transport qui servent les personnes qui y habitent. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Une infrastructure de transport solide et fiable permet aux Canadiennes et Canadiens d'accéder aux biens nécessaires et abordables dont ils ont besoin, quel que soit l'endroit où ils vivent. Les projets annoncés aujourd'hui, dont un dans ma communauté, apporteront un soutien essentiel aux communautés du Nord. Nous continuerons à investir dans des projets qui répondent aux besoins particuliers de la population canadienne et qui soutiennent les familles qui travaillent d'arrache-pied dans tout le pays. »

L'honorable Jenna Sudds

Ministre des Familles, des Enfants et du Développement social

« Cet investissement de 3,5 millions de dollars destiné à BGC Canada, par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux, alimentera des systèmes de gestion de données révolutionnaires, assurant des corridors de transport plus sécuritaires, plus fiables et plus résilients dans tout le Nord. En soutenant des entreprises locales comme BGC, nous ne nous contentons pas d'innover; nous rendons la vie plus facile et plus pratique pour la population canadienne dans tout le pays et nous renforçons notre engagement à construire un Canada meilleur et plus connecté. »

Yasir Naqvi

Député d'Ottawa-Centre

Les faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans des biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Le Fonds national des corridors commerciaux investit dans des projets qui répondent aux besoins uniques et urgents en matière de transport dans l'Arctique et le Nord canadien. Les besoins sont les suivants : la résilience climatique et l'accès aux marchés, la création de possibilités sociales et économiques, l'accès entre les communautés et l'accès aux services essentiels malgré les conditions topographiques difficiles et les conditions climatiques rigoureuses, et le coût élevé de la construction le long des corridors commerciaux nordiques du Canada . https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2019/09/government-of-canada-invests-in-transportation-infrastructure-improvements-at-the-winnipeg-james-armstrong-richardson-international-airport.html

