BRESLAU, ON, le 25 mai 2023 /CNW/ - Les aéroports du Canada sont essentiels pour aider les communautés à rester connectées et créer de bons emplois pour la classe moyenne afin de soutenir notre économie. Qu'il s'agisse de rendre visite à des proches, de se déplacer pour des services médicaux essentiels ou de transporter des biens vers les marchés, nous comptons sur nos aéroports locaux pour maintenir le dynamisme des communautés.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investissait d'importantes sommes dans la sécurité de l'aéroport international de la région de Waterloo. Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada, le gouvernement du Canada versera à l'aéroport un montant de près de 3 millions de dollars pour l'achat de deux véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs et de l'équipement connexe. Ces véhicules et cet équipement aideront à assurer la sécurité des passagères et passagers, du personnel de l'aéroport et de l'équipage en permettant une intervention rapide et efficace pour les aéronefs en état d'urgence.

Ce financement s'ajoute aux fonds de plus de 4 millions de dollars qui ont été versés à l'aéroport en 2021-2022 dans le cadre du Programme pour l'achat d'un camion chasse-neige et la réfection partielle des voies de circulation A et C, de l'aire de trafic IIIA et des postes de stationnement d'aéronefs.

« Les aéroports de notre pays aident à préserver le mouvement de nos chaînes d'approvisionnement et à relier nos communautés d'un océan à l'autre. Ce financement accordé à l'aéroport international de la région de Waterloo est une bonne nouvelle pour les communautés desservies par l'aéroport et permettra aux résidentes et aux résidents de la région de Waterloo et des environs de voyager de façon sécuritaire et efficace, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles. Grâce à de tels investissements dans notre secteur aérien, nous pourrons bâtir des communautés plus saines et plus fortes pour les gens qui résident dans la région de Waterloo et aux quatre coins du pays. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« La sécurité de la population canadienne est une priorité pour notre gouvernement. Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires, nous finançons le soutien nécessaire pour les aéronefs en état d'urgence à YKF en achetant deux véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs et l'équipement connexe. Il s'agit d'un autre ajout visant à assurer la sécurité du personnel de l'aéroport, de l'équipage et des passagères et passagers. »

L'honorable Bardish Chagger

Députée de Waterloo

Le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires ( PAIA ) de Transports Canada fournit un financement fédéral pour aider les aéroports admissibles à financer des projets d'immobilisations qui contribueront à maintenir la sécurité.

) de Transports Canada fournit un financement fédéral pour aider les aéroports admissibles à financer des projets d'immobilisations qui contribueront à maintenir la sécurité. Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires, les aéroports admissibles peuvent demander un financement pour des projets d'immobilisations liés à la sécurité. Les améliorations comprennent l'achat et le remplacement de l'équipement mobile lourd côté piste, l'installation de clôtures de contrôle de la faune ainsi que la réfection du revêtement des pistes et la remise en état du balisage lumineux et des systèmes électriques des aérodromes.

Depuis la mise en place du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,25 milliard de dollars afin d'appuyer 1 239 projets dans 201 aéroports locaux, régionaux et plus petits du Réseau national d'aéroports partout au pays.

