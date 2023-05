WINDSOR, ON, le 26 mai 2023 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne et lutter contre l'augmentation du coût de la vie. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement fassent croître l'économie et créent de bons emplois pour la classe moyenne canadienne, tout en rendant les chaînes d'approvisionnement résilientes et adaptables aux effets des changements climatiques.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui un investissement pouvant atteindre 12,5 millions de dollars à la Essex Terminal Railway Company, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour un projet d'agrandissement de l'infrastructure du terminal de marchandises au port de Windsor.

Le projet contribuera à la construction d'un nouvel entrepôt et à l'agrandissement de la digue du port de Windsor. Il vise à prioriser le transport des marchandises par trains et par navires plutôt que par camions, ce qui réduira la pollution et les embouteillages le long du corridor de l'autoroute 401. Il sera ainsi plus facile de transporter des produits d'acier et d'aluminium et d'attirer de nouvelles exportations potentielles. En outre, ces améliorations permettront de remédier au problème de l'érosion du littoral et réduiront le risque d'inondations en raison de l'élévation du niveau des lacs provoquée par les changements climatiques. Elles permettront également de construire un nouveau quai de chargement de marchandises qui pourra être utilisé à d'autres fins.

Le gouvernement du Canada continue d'investir pour renforcer la chaîne d'approvisionnement du pays, favoriser la croissance économique et créer plus de possibilités de croissance internationale pour nos entreprises. Il s'agit d'un autre engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur des projets d'infrastructure importants qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Citations

« Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable et stimuler la croissance économique. Cet investissement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux contribuera à l'adoption de méthodes de transport plus écologiques, tout en réduisant la congestion et les émissions. En appuyant ce projet, nous contribuons au progrès économique du Canada, améliorons l'environnement et rendons la vie plus abordable pour les Canadiennes et Canadiens. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Cet investissement considérable du gouvernement fédéral permet de créer des emplois et solidifie la position du port de Windsor comme plaque tournante importante pour les chaînes d'approvisionnement et la fabrication de véhicules électriques et de batteries en Amérique du Nord. C'est un autre élément essentiel à la prospérité de notre région. »

Irek Kusmierczyk

Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'inclusion des personnes en situation de handicap et député de Windsor-Tecumseh

« Morterm Limited et le port de Windsor sont ravis et très reconnaissants du financement provenant du Fonds national des corridors commerciaux pour l'amélioration de l'infrastructure portuaire et l'expansion des opérations, ce qui permet à Windsor-Essex d'être bien équipé et dans une position plus souhaitable pour accéder à de nouveaux marchés d'exportation. De nouveaux investissements dans notre région nous rapprocheront encore plus de la réalisation de la plate-forme multimodale dont cette région a besoin - une plate-forme qui soutient les chaînes d'approvisionnement, réduit la congestion portuaire, crée de nouveaux emplois et encourage le développement économique de manière durable et innovante. »

Tony De Thomasis

Président et chef de la direction, Essex Terminal Railway, Morterm Limited et Motipark Limited

« C'est une transformation pour notre région… Le transport maritime à courte distance de conteneurs sur les Grands Lacs, et bientôt au port de Windsor, permettra de décongestionner la chaîne d'approvisionnement, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer l'accès aux marchés mondiaux pour l'industrie de Windsor et du comté d'Essex. »

Steve Salmons

Président et chef de la direction, Administration portuaire de Windsor

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, investit pour faciliter le transport des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, investit pour faciliter le transport des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada du Fonds national des corridors commerciaux favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que l'établissement de corridors de commerce intérieur.

du Fonds national des corridors commerciaux favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le et les marchés mondiaux, ainsi que l'établissement de corridors de commerce intérieur. En juillet 2022, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il accorderait une somme pouvant atteindre 5 millions de dollars en financement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour appuyer un projet au port de Windsor qui augmentera la capacité d'entreposage et accélérera les activités de transbordement.

Document connexe

Document d'information sur le Fonds national des corridors commerciaux

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Nadine Ramadan, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected] ; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]