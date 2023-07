MISSISSAUGA, ON, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour que les communautés puissent continuer d'être reliées entre elles et pour bâtir une économie qui fonctionne pour toute la population canadienne. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement demeurent solides et créent de bons emplois pour la classe moyenne canadienne, tout en les rendant résilientes et adaptables aux effets des changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un investissement de près de 94 millions de dollars, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, dans un projet d'aménagement de la zone de fret à l'aéroport international de Toronto-Pearson.

Le projet permettra d'améliorer la capacité de fret grâce à la construction de deux nouvelles installations : une installation de transfert du fret au sud (YYZ sud) et l'aménagement d'une aire de trafic servant au transport du fret au nord (YYZ nord). YYZ sud augmentera la capacité de manutention du fret entrant, et YYZ nord construira une infrastructure supplémentaire pour accroître le nombre de places de stationnement pour les aéronefs cargo, ce qui augmentera également la capacité de fret.

L'aéroport de Toronto-Pearson étant une porte d'entrée clé pour les transporteurs de fret nationaux et internationaux, ce nouveau financement contribuera à renforcer nos chaînes d'approvisionnement et à faire en sorte que les Canadiennes et les Canadiens obtiennent les marchandises dont ils ont besoin à temps. Ensemble, ces deux nouvelles installations aideront à traiter plus de marchandises essentielles transitant par l'aéroport de Toronto-Pearson et contribueront à renforcer la chaîne d'approvisionnement dans la région du Grand Toronto.

Grâce au Fonds national des corridors commerciaux, nous accordons des investissements pour maintenir la solidité de nos chaînes d'approvisionnement et de notre infrastructure de transport. Il s'agit d'un autre engagement à long terme visant à travailler avec des partenaires de l'industrie sur d'importants projets portant sur l'infrastructure des chaînes d'approvisionnement et de transport qui profiteront en fin de compte à la population canadienne.

Citations

« Ce n'est un secret pour personne que les dernières années ont été difficiles pour nos chaînes d'approvisionnement, ici au Canada et partout dans le monde. L'aéroport de Toronto-Pearson est un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement en transport du Canada, et le financement de près de 94 millions de dollars annoncé aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les capacités de manutention du fret de l'aéroport, pour nos chaînes d'approvisionnement et pour les Canadiennes et les Canadiens. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le financement substantiel du Fonds national des corridors commerciaux pour notre projet de développement du fret renforcera notre position en tant que porte d'entrée clé pour les transporteurs de fret nationaux et internationaux. Grâce à l'amélioration de la capacité et de l'infrastructure, nous faciliterons le transfert plus rapide et plus efficace des marchandises, ce qui profitera aux entreprises et au public consommateur au Canada. L'aéroport de Toronto-Pearson est une plaque tournante du fret concurrentielle, qui est essentielle pour servir la population et le secteur manufacturier en pleine croissance au pays. »

Deborah Flint, présidente et chef de la direction

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, investit pour faciliter le transport des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, investit pour faciliter le transport des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada du Fonds national des corridors commerciaux favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que l'établissement de corridors de commerce intérieur.

Document connexe

Document d'information sur le Fonds national des corridors commerciaux

