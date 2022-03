OTTAWA, ON, le 25 mars 2022 /CNW/ - Les chaînes d'approvisionnement mondiales continuent d'être perturbées par la pandémie de COVID-19, les répercussions croissantes des changements climatiques et les récentes sanctions contre la Russie. Veiller à ce que les chaînes d'approvisionnement canadiennes soient résilientes et fluides est une priorité.

Lors du Sommet national sur la chaîne d'approvisionnement, en janvier 2022, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé la création d'un Groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, le ministre Alghabra annonce que Jean Gattuso et Louise Yako ont accepté de coprésider le Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement. Le Groupe de travail entamera de vastes consultations avec l'industrie, des associations et des experts afin d'examiner les principales pressions et de formuler des recommandations au sujet des actions à entreprendre à court et à long terme pour renforcer l'efficacité, la fluidité et la capacité d'adaptation des infrastructures de transport et la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement du Canada.

Jean Gattuso a commencé sa carrière à Industries Lassonde inc. en tant que directeur du marketing de la filiale A. Lassonde inc. en 1987, et a rapidement gravi les échelons de l'organisation, occupant de nombreux postes de haute direction. Il a été nommé chef de l'exploitation d'Industries Lassonde inc. en 2009, puis président en 2012. De plus, il est un cofondateur du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ). M. Gattuso siège actuellement au conseil d'administration d'Investissement Québec et de Groupe Colabor Inc., entre autres. Il est un ancien membre du conseil d'administration de Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada, en plus d'être un ancien membre de plusieurs autres conseils. Il détient une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal et un baccalauréat en commerce de l'Université McGill.

Louise Yako est l'ancienne présidente-directrice générale de la BC Trucking Association, un organisme de défense des intérêts sans but lucratif représentant environ 1 200 entreprises en Colombie-Britannique. Mme Yako possède une vaste expérience de direction en matière de politiques publiques, de gestion d'associations, de développement des ressources humaines et de programmes de sécurité. Elle préside actuellement le comité consultatif sur la gestion active de la circulation des navires de l'Administration portuaire Vancouver-Fraser. Elle détient une maîtrise en administration des affaires de l'Université de la Colombie-Britannique et un baccalauréat combiné en journalisme et en sciences politiques de l'Université Carleton.

M. Gattuso et Mme Yako sont des membres actifs de leur collectivité et feront profiter le Groupe de travail de leur large éventail de connaissances et d'expertise. D'autres membres du Groupe de travail seront annoncés sous peu.

« Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada. En nous permettant de donner suite au dialogue déjà entamé, la nomination de M. Gattuso et de Mme Yako à titre de coprésidents du Groupe de travail constitue une autre étape importante dans l'avancement de nos travaux. Ils poursuivront la discussion avec les experts de l'industrie afin de trouver des solutions pour veiller à ce que notre chaîne d'approvisionnement demeure efficace. Je suis très heureux qu'ils aient accepté de diriger ce groupe consultatif d'experts. Leurs expériences dans les domaines du commerce et des transports seront de grands atouts. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

La création d'un Groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement a été annoncée lors du Sommet national sur la chaîne d'approvisionnement en janvier 2022.

Le Sommet a été suivi d'une série de sessions par région et par industrie pour poursuivre le dialogue. D'autres tables rondes par région sont attendues.

Afin d'augmenter la fluidité de la chaîne d'approvisionnement du Canada, le gouvernement du Canada a lancé un appel de propositions dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux le 9 décembre 2021. Le Fonds appuie des projets qui améliorent l'acheminement des marchandises et le transport des personnes au Canada et augmentent les volumes commerciaux à destination et en provenance du Canada.

Les fabricants canadiens sont particulièrement vulnérables aux perturbations qui touchent les chaînes d'approvisionnement mondiales, car ils comptent sur des fournisseurs étrangers pour leurs importations essentielles et sur les marchés étrangers pour vendre leurs produits.

Les ports maritimes représentent des plaques tournantes d'importance de la chaîne d'approvisionnement du Canada. Ils traitent une grande variété de marchandises et connectent le littoral aux marchés de l'intérieur, qui reçoivent les marchandises par train et par camion.

En tant que plus grand port du Canada, le port de Vancouver traite un·dollar sur·trois du commerce de marchandises du Canada transitant à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

traite un·dollar sur·trois du commerce de marchandises du Canada transitant à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Le Canada appuie également la nature intégrée des chaînes d'approvisionnement mondiales et des systèmes de sécurité alimentaire.

