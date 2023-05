ST. CATHARINES, ON, le 24 mai 2023 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne et lutter contre l'augmentation du coût de la vie. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement fassent croître l'économie et créent de bons emplois pour la classe moyenne canadienne, tout en veillant à ce qu'elles soient résilientes et qu'elles s'adaptent aux effets des changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un investissement pouvant atteindre 5,2 millions de dollars, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour la deuxième phase du projet de terminal de cargaison des cales sèches de Port Weller.

Ce projet permettra d'améliorer les zones du port qui sont utilisées pour la manutention des marchandises. Il prévoit aussi l'aménagement d'environ 11 acres de terrain qui sont disponibles, mais qui ne sont pas utilisés, du quai à l'installation de transbordement du ciment, ainsi qu'autour de l'aire d'entreposage et de manutention des cargaisons.

Alors que la demande de ciment continue d'augmenter et qu'il y a moins de terrains pour le développement portuaire, ce projet augmentera la capacité du réseau portuaire de Niagara. Il améliorera également les liens de transport entre les ports de Niagara, ce qui rendra plus facile et plus efficace la livraison des marchandises à différents marchés.

Le gouvernement du Canada continue d'investir pour renforcer la chaîne d'approvisionnement du pays, stimuler la croissance économique et créer davantage de possibilités de croissance internationale pour nos entreprises. Il s'agit d'un autre engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur des projets d'infrastructure importants qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Citations

« Le Fonds national des corridors commerciaux améliore la solidité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, ce qui est essentiel à la réussite des entreprises canadiennes sur le marché mondial. Le projet de terminal de cargaison des cales sèches augmentera la capacité, améliorera la connectivité et réduira les coûts pour les utilisateurs finaux, en particulier ceux qui sont touchés par la pénurie d'approvisionnement intérieur en Ontario. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Cet investissement dans le projet de terminal des cales sèches de Port Weller réaffirme l'engagement de notre gouvernement à collaborer avec l'industrie du transport maritime pour renforcer notre chaîne d'approvisionnement et accroître l'efficacité. Cela améliorera la capacité de notre région à manutentionner des marchandises et constitue une excellente nouvelle pour le développement économique de Niagara. »

Chris Bittle

Secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et député de St. Catharines

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la croissance des chaînes d'approvisionnement le long du corridor de commerce des ports de Niagara. L'investissement optimise les résultats commerciaux de Niagara en matière de commerce international, ce qui contribue à la fois à l'économie de la région et à celle du pays. »

Vance Badawey

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre

« Au nom de Heddle Shipyards, j'aimerais remercier le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et Transports Canada pour leur soutien continu à notre économie maritime. L'investissement dans l'installation des cales sèches de Port Weller renforcera la chaîne d'approvisionnement locale et favorisera la croissance de l'industrie maritime, ce qui profitera non seulement à nos entreprises, mais aussi à nos économies régionale, provinciale et nationale. »

Ted Kirkpatrick

Directeur du développement commercial et des relations gouvernementales, Heddle Shipyards

« L'appui du gouvernement du Canada au Fonds national des corridors commerciaux permet aux entreprises canadiennes d'être plus concurrentielles sur le marché mondial tout en maximisant l'efficacité pour les utilisateurs locaux. »

Steve Martin

Directeur des ventes et du développement des affaires, Stubbe's

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, investit pour faciliter le transport des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, investit pour faciliter le transport des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada du Fonds national des corridors commerciaux favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que l'établissement de corridors de commerce intérieur.

Document connexe

Document d'information sur le Fonds national des corridors commerciaux

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Nadine Ramadan, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]