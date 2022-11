OTTAWA, ON, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Le transport maritime est essentiel pour continuer à bâtir une économie qui fonctionne pour tout le monde et à créer de bons emplois pour les Canadiennes et les Canadiens. Le gouvernement du Canada est également déterminé à prendre des mesures concrètes pour atteindre ses objectifs climatiques et doter la population canadienne d'un système de transport maritime efficace et écologique.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé la création d'un Cadre canadien sur les corridors maritimes verts et la participation du Canada à la Mission Transport maritime zéro émission. L'ambassadrice du Canada en matière de changements climatiques a souligné ces deux nouvelles initiatives à la COP 27.

Le Canada a créé le Cadre et sa participation à la Mission, le Canada fait avancer l'engagement pris lors de la signature de la déclaration de Clydebank à la COP 26, et signale qu'il planifie soutenir l'établissement de corridors maritimes verts (routes maritimes zéro émission entre deux ports ou plus).

Le gouvernement du Canada a élaboré le Cadre canadien sur les corridors maritimes verts afin d'aider toutes les parties intéressées à mettre en place un corridor maritime vert. Pour ce faire, il va :

définir une vision canadienne commune pour que les corridors maritimes verts soient mis en œuvre de façon uniforme;

donner à toutes les parties les moyens de travailler ensemble pour éliminer les émissions et s'attaquer à la crise climatique.

Le Canada se joindra également à la Mission Transport maritime zéro émission à titre de partisan et contribuera activement à ses activités et à ses projets. Cette association donnera au Canada l'accès aux ressources de la Mission Transport maritime zéro émission et à ses réseaux de partisans au sein du gouvernement et de l'industrie.

À mesure que les efforts relatifs aux corridors maritimes verts se poursuivent, le Canada et les États-Unis ont annoncé des travaux conjoints pour faciliter la mise en place d'un réseau de corridors maritimes verts dans les Grands Lacs et la Voie maritime du Saint-Laurent. Dans le cadre de cette initiative, les deux pays collaboreront avec l'industrie pour faciliter l'établissement de corridors verts dans toute la région.

La réduction des émissions d'ici 2030 et l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050 dans le secteur maritime est un processus qui nécessite une variété de solutions, de technologies ou d'approches selon le type de navire et l'endroit où il est utilisé. Les corridors maritimes verts sont importants pour atteindre nos objectifs climatiques, car ils peuvent aider à accélérer la mise au point, la mise à l'essai et l'utilisation de technologies et de combustibles carboneutres évolutifs. Les corridors maritimes verts peuvent également créer des occasions de faciliter la réduction d'autres impacts environnementaux du transport maritime.

Citation

« En étant à l'avant-garde de la réduction des émissions marines, nous pourrons créer de nouvelles possibilités pour les innovateurs canadiens en matière de technologies propres et de carburants propres, et contribuer à la croissance économique et à la prospérité du Canada. L'annonce d'aujourd'hui met en valeur le leadership du Canada dans la réduction des impacts environnementaux de notre secteur du transport maritime. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le secteur des transports est la deuxième source d'émissions en importance au Canada. Le Cadre canadien sur les corridors maritimes verts aidera le secteur du transport maritime du pays à réduire son impact environnemental.

La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité énonce clairement l'engagement du gouvernement du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

énonce clairement l'engagement du gouvernement du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. En mars 2022, le gouvernement du Canada a publié le Plan de réduction des émissions de 2030, dans lequel il s'est engagé à réduire les émissions de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030. Dans ce plan, il reconnaît que l'atteinte de nos objectifs climatiques exigera des efforts de la part de tous les modes de transport, y compris le secteur maritime.

Ce cadre s'harmonise avec d'autres priorités du gouvernement du Canada, notamment le Plan de protection des océans et les objectifs de conservation marine. Il est également conforme à la fiche d'information sur les corridors maritimes verts des États-Unis publiée en avril 2022.

L'initiative du réseau de corridors maritimes verts s'appuie sur les travaux lancés dans le cadre de la Déclaration commune de Transports Canada et du Département des Transports des États-Unis sur le lien entre les transports et les changements climatiques.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés par l'entreprise des fils Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Personne-ressource : Nadine Ramadan, Attachée de presse et conseillère en communication, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055