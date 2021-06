VANCOUVER, BC, le 30 juin 2021 /CNW/ - La voie vers la réconciliation exige un vrai partenariat entre le Canada et les Premières nations, les Inuits et les Métis lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant le milieu marin du Canada. Le gouvernement du Canada, en coopération avec les peuples autochtones, prend des mesures concrètes pour s'attaquer à la gamme complexe de menaces qui mettent en danger les mammifères marins, notamment en ce qui concerne l'augmentation des niveaux sonores des navires à proximité. Ce partenariat important avec les communautés autochtones de la Colombie-Britannique est fondé sur le partage du savoir traditionnel, la science et la participation inclusive.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un financement de près de 750 000 $ qui sera versé, dans le cadre de l'Initiative pour des navires silencieux, à cinq communautés autochtones situées le long de la voie de navigation du projet TMX.

Les communautés autochtones bénéficiaires du financement sont la Première nation de Malahat, les tribus Cowichan, la Première nation des T'Sou-ke, la Première nation des Pacheedahts et la Première nation de Tseycum. Les communautés bénéficiaires utiliseront ces fonds pour développer et améliorer leur capacité et leur expertise scientifiques pour mesurer et surveiller les impacts locaux du bruit sous-marin causé par les navires. Cela comprend l'achat et la mise en place d'équipement (comme des hydrophones), la formation, la collecte et l'analyse de données acoustiques ainsi que les efforts de sensibilisation de la communauté et la conception de programmes éducatifs.

L'Initiative pour des navires silencieux, qui est dotée d'un budget de 26 millions de dollars et s'échelonne sur 5 ans, est un investissement essentiel dans les technologies, les conceptions de navires, les modernisations et les pratiques opérationnelles les plus prometteuses pour rendre les navires plus silencieux. Elle s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à lutter contre le bruit sous-marin causé par les navires et à protéger le milieu marin.

« L'approche du Canada en matière de sécurité maritime doit continuer à évoluer afin d'être suffisamment efficace pour répondre aux attentes des Canadiens en matière de protection du milieu marin et des espèces marines vulnérables. Dans le cadre de l'Initiative pour des navires silencieux, nous travaillons à réduire les répercussions du bruit sous-marin des navires tout en recueillant des données qui nous permettent de mieux comprendre les méthodes de protection de nos écosystèmes variés. Nous sommes impatients de collaborer avec les communautés autochtones dans le cadre de ces projets, afin de tirer parti de leurs connaissances traditionnelles et de mettre nos efforts en commun pour protéger les écosystèmes marins du Canada. »

« La nation de Malahat se réjouit de notre projet dans le cadre de l'Initiative pour des navires silencieux. Au cours des deux prochaines années, un programme de surveillance acoustique sera mis en place dans le territoire marin traditionnel de la nation de Malahat. Ce programme soutiendra la surveillance et la protection d'espèces, telles que les épaulards résidents du Sud, qui sont si importantes pour nos écosystèmes et notre culture. »

« Les tribus Cowichan sont heureuses d'annoncer qu'elles ont réussi à obtenir du financement dans le cadre de l'Initiative pour des navires silencieux de Transports Canada. Ces fonds seront utilisés pour améliorer notre programme existant sur l'eau, S-hwuhwa'us Thi'lut Kw'atl'kwa (Thunderbird Protecting the Ocean [L'oiseau-tonnerre protégeant l'océan]). Nous entreprenons ces travaux afin de nous assurer que les générations actuelles et futures pourront continuer à avoir accès à notre territoire marin et à tous les êtres vivants qui s'y trouvent, et pourront protéger ce territoire et ces êtres vivants, assumant ainsi nos responsabilités inhérentes.

« Ce financement permettra l'achat et l'installation de deux systèmes d'hydrophones terrestres qui permettront de recueillir activement des renseignements de base sur le paysage sonore sous-marin dans le passage Sansum. Le passage Sansum, un élément central de la culture et de l'histoire des tribus Cowichan, est un important corridor de déplacement pour les animaux marins, mais il est menacé par les effets cumulatifs de l'expansion continue de son utilisation et des projets de développement en cours.

« Notre projet nous permettra de mieux comprendre le paysage sonore complexe créé par l'activité humaine dans le passage Sansum, et ces connaissances pourront être utilisées pour élaborer un plan d'action visant à réduire les effets cumulatifs sur cet important écosystème. Ces efforts sont directement liés à la protection et à la revitalisation des membres marins de notre famille, notamment les Q'ul-lhanumutsun - les épaulards résidents du Sud et les épaulards de Bigg.

« Grâce à ces efforts, et en travaillant en collaboration avec le BC Coast Hydrophone Network, les tribus Cowichan concluront de nouveaux partenariats et s'appuieront sur leurs partenariats existants afin de soutenir la capacité globale à développer un réseau intégré de surveillance dans son territoire marin. »

L'Initiative pour des navires silencieux est l'une des huit mesures d'accommodement élaborées pour répondre aux préoccupations des communautés autochtones concernant le projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain.

Transports Canada prévoit lancer un autre appel de propositions auprès des communautés autochtones admissibles à la fin de l'été 2021. Pour en savoir davantage, les communautés autochtones peuvent communiquer avec les responsables de l'Initiative pour des navires silencieux en envoyant un message à l'adresse suivante : [email protected] .

