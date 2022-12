OTTAWA, ON, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Le train à grande fréquence transformera le service ferroviaire voyageurs au Canada grâce à la création d'un service ferroviaire plus rapide, fréquent, accessible et durable dans les grands centres de Québec, Trois-Rivières, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé des jalons importants du projet de train à grande fréquence : l'établissement de VIA HFR - VIA TGF Inc. (VIA TGF) pour gérer l'élaboration du nouveau projet de train à grande fréquence, et les nominations des trois premiers administrateurs du conseil.

VIA Rail Inc. a constitué en société VIA TGF en tant que nouvelle filiale en propriété exclusive et a nommé trois administrateurs fondateurs à son conseil d'administration : Robert Prichard, Marie-José Nadeau et Robert Fonberg. M. Prichard agira à titre de président et Mme Nadeau occupera le rôle de vice-présidente. Ces trois administrateurs fondateurs possèdent une combinaison formidable de compétences en matière de leadership stratégique et d'expérience provenant des secteurs privé et public. Ils seront en mesure de bâtir une filiale de société d'État capable de concrétiser une transformation historique du service ferroviaire voyageurs au Canada. Ils se concentreront immédiatement sur le recrutement et la sélection du président-directeur général ou de la présidente-directrice générale de VIA TGF (processus en cours) ainsi que le recrutement d'autres administrateurs pour compléter le conseil de sept personnes.

VIA TGF fonctionnera indépendamment de VIA Rail et agira à titre de bureau consacré au projet de train à grande fréquence. À court terme, le gouvernement du Canada doit diriger un processus d'approvisionnement visant à sélectionner un partenaire de promotion immobilière du secteur privé pour le projet. Une fois le partenaire sélectionné, VIA TGF travaillera avec celui-ci pour concevoir et élaborer le nouveau projet de train à grande fréquence, en coordination étroite avec VIA Rail.

« La constitution en société de VIA TGF et son rôle de bureau consacré à l'élaboration du projet est une étape importante vers la réalisation du train à grande fréquence au Canada. Je remercie VIA Rail d'avoir contribué à créer VIA TGF et de continuer d'appuyer le projet, et je suis ravi que M. Prichard, Mme Nadeau et M. Fonberg aient accepté d'être les membres fondateurs du conseil d'administration. VIA TGF est maintenant bien placée pour diriger le plus important projet d'infrastructure canadien du siècle. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

VIA TGF rendra compte directement au Parlement par l'entremise du ministre des Transports.

Le siège social de VIA TGF sera établi à Montréal, et un autre bureau sera installé à Toronto .

. Le processus de recrutement du président-directeur général ou de la présidente-directrice générale de VIA TGF est en cours (de plus amples renseignements se trouvent ici).

La collaboration continue entre le gouvernement du Canada , VIA Rail, VIA TGF et le partenaire de promotion immobilière du secteur privé représente la meilleure façon de favoriser l'innovation, de concevoir un meilleur service pour les voyageurs et voyageuses, d'améliorer la gestion des risques et, en fin de compte, d'offrir à la population canadienne un système de train à grande fréquence de calibre mondial.

Un raccourcissement des temps de trajet moyens entre les grandes villes;



Des départs plus fréquents entre les grandes villes;



Une amélioration de la fiabilité en matière de ponctualité;



L'ajout de nouveaux services à Peterborough et à Trois-Rivières;

et à Trois-Rivières;

Un réseau ferroviaire plus vert et un mode de transport plus propre grâce à des technologies électrifiées.

Le budget de 2022 a accordé à Transports Canada et à Infrastructure Canada 396,8 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour continuer à faire progresser les activités clés et entreprendre la phase d'approvisionnement du projet.

Les prochaines étapes du processus d'approvisionnement du projet de train à grande fréquence comprennent ce qui suit :

Demande de qualifications : janvier 2023



Demande de propositions : fin du printemps 2023

