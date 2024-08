OTTAWA, ON, le 28 août 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui les nominations et les renouvellements de mandat suivants dans le secteur des transports.

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) est une société d'État ayant pour mandat de protéger le public par un contrôle efficace et efficient des voyageuses et voyageurs aériens et de leurs bagages.

Sharon Ruth Duggan ( Bay Bulls , Terre-Neuve-et- Labrador ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 4 juin 2028.

Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa

L'Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa est un chef de file dans la prestation de services de transport aérien sécuritaires, durables et abordables auprès de sa clientèle et des communautés desservies par l'aéroport. Elle est aussi un moteur de la croissance économique dans la région de la capitale nationale.

Bonnie Boretsky ( Ottawa, Ontario ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle des membres de 2027.

( ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle des membres de 2027. Sylvain Laporte (Chelsea, Québec) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat se terminant à l'assemblée générale annuelle des membres de 2026.

Administration de pilotage de l'Atlantique

L'Administration de pilotage de l'Atlantique est une société d'État responsable d'établir, d'exploiter, d'entretenir et de gérer, dans l'intérêt de la sécurité de la navigation, un service de pilotage maritime efficace dans les provinces de l'Atlantique et aux alentours, y compris dans la baie des Chaleurs (Québec).

John Patrick McCann ( Dartmouth , Nouvelle-Écosse) a été nommé président pour un mandat se terminant le 2 mai 2029.

Administration de pilotage des Laurentides

L'Administration de pilotage des Laurentides est une société d'État responsable de l'établissement, du fonctionnement, de l'entretien et de l'administration des services de pilotage maritime et des services connexes dans les eaux de la région des Laurentides, notamment dans le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay.

Georges Farrah (les Îles-de-la-Madeleine, Québec) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat se terminant le 20 juin 2028.

Jean Aubry-Morin (South Glengarry, Ontario ) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat se terminant le 20 juin 2028.

Administration portuaire de Belledune

L'Administration portuaire de Belledune est une société autonome, constituée en vertu d'une loi fédérale et sans capital-actions qui fonctionne indépendamment du gouvernement fédéral. Elle agit en tant que propriétaire en louant à des entreprises privées des installations portuaires. Le port vise à tirer parti du commerce pour stimuler la prospérité dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Lucien Sonier ( Caraquet , Nouveau-Brunswick) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 14 juin 2026.

( , Nouveau-Brunswick) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 14 juin 2026. Iris Auclair-Bernard ( Heron Bay , Nouveau-Brunswick) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 2 mai 2027.

( , Nouveau-Brunswick) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 2 mai 2027. Joseph Lorio Roy ( Moncton , Nouveau-Brunswick) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 4 juin 2027.

Administration portuaire de Montréal

L'Administration portuaire de Montréal est une société autonome, constituée en vertu d'une loi fédérale et sans capital-actions qui fonctionne indépendamment du gouvernement fédéral. Elle construit et entretient des installations qu'elle loue à des entreprises privées d'acconage. Elle vise à rendre le port de Montréal aussi compétitif que possible et, dans cette optique, fournit des installations de premier ordre aux transporteurs maritimes et terrestres, aux opérateurs de terminaux et aux expéditeurs.

Hélène Lauzon (Montréal, Québec) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 8 mai 2025.

Nathalie Pilon (Montréal, Québec) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 8 mai 2026.

(Montréal, Québec) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 8 mai 2026. Johanne M. Lépine (Montréal, Québec) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 8 mai 2026.

John Edward Parisella (Montréal, Québec) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 8 mai 2026.

Administration portuaire de Prince Rupert

L'Administration portuaire de Prince Rupert supervise l'une des portes d'entrée commerciales les plus efficaces et qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord, située stratégiquement sur la côte nord de la Colombie-Britannique. Elle joue un rôle essentiel en reliant les marchés mondiaux grâce à ses installations de pointe et à son engagement à assurer une croissance durable.

Roderick Graham ( Calgary, Alberta ) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat se terminant le 16 juin 2027.

Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority

La Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority est une organisation binationale à gouvernance partagée qui possède et exploite le pont Peace, reliant Fort Erie (Ontario) et Buffalo (New York). La Bridge Authority a pour mandat de fournir un moyen de transport sécuritaire, efficace, respectueux de l'environnement et rentable entre le Canada et les États-Unis pour le commerce et les voyageuses et voyageurs.

Llewellyn James Holloway ( St. Catharines, Ontario ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration canadien renouvelé pour une période se terminant le 2 juin 2028.

La Société des ponts fédéraux Limitée

La Société des ponts fédéraux Limitée est une société d'État responsable de la gestion et de l'exploitation sécuritaires et efficaces des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, à Point Edward, à Lansdowne (Mille-Îles) et à Cornwall (Ontario).

Marie-Jacqueline Saint-Fleur (Montréal, Québec) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 4 juin 2028.

(Montréal, Québec) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 4 juin 2028. Andrew Travis Seymour ( Cornwall, Ontario ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 4 juin 2028.

( ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 4 juin 2028. Rakesh Shreewastav ( Toronto, Ontario ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 4 juin 2028.

Tribunal d'appel des transports du Canada

Le Tribunal d'appel des transports du Canada mène des examens et des audiences d'appel sur les décisions administratives et d'application de la loi prises par le ministre des Transports et l'Office des transports du Canada à la demande des personnes concernées par ces décisions.

K. M. Tracy Medve ( Kelowna , Colombie-Britannique) a été nommée au conseil d'administration pour un mandat à temps partiel se terminant le 23 mai 2028.

( , Colombie-Britannique) a été nommée au conseil d'administration pour un mandat à temps partiel se terminant le 23 mai 2028. Franco Pietracupa ( Dollard-des-Ormeaux , Québec) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat à temps partiel se terminant le 23 mai 2028.

( , Québec) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat à temps partiel se terminant le 23 mai 2028. Steven Donald Gerard Neatt (Québec, Québec) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat à temps partiel se terminant le 23 mai 2028.

(Québec, Québec) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat à temps partiel se terminant le 23 mai 2028. Martine Patricia Guay ( Longueuil , Québec) a été nommée au conseil d'administration pour un mandat à temps partiel se terminant le 23 mai 2029.

VIA Rail Canada inc.

VIA Rail Canada inc. exploite le service ferroviaire voyageur national au nom du gouvernement du Canada. La société fournit aux communautés régionales et éloignées un service ferroviaire voyageur sécuritaire, efficace et écologique.

Filipe Dinis ( Ottawa, Ontario ) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat se terminant le 23 mai 2028.

( ) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat se terminant le 23 mai 2028. Catherine Kloepfer ( Winnipeg, Manitoba ) a été nommée au conseil d'administration pour un mandat se terminant le 23 mai 2028.

( ) a été nommée au conseil d'administration pour un mandat se terminant le 23 mai 2028. H. Glenn Rainbird ( Belleville, Ontario ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 16 juin 2027.

( ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période se terminant le 16 juin 2027. Jonathan Scott (Bradford West Gwillimbury, Ontario ) a été nommé au conseil d'administration pour un mandat se terminant le 18 juillet 2028.

Les personnes nommées proviennent de divers milieux et possèdent de l'expérience dans plusieurs domaines. Elles sont des membres actifs de leur communauté et apportent à leurs organisations respectives un large éventail de connaissances et d'expertise.

Citation

« Je souhaite à ces Canadiens hautement qualifiés beaucoup de succès dans leurs fonctions. Le secteur des transports a un impact sur les entreprises, les passagers et les touristes, et ces nominations importantes permettront à ces organisations de continuer à remplir leur mandat et à servir les Canadiens partout au pays. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le ministre des Transports est responsable de l'un des portefeuilles qui comptent le plus grand nombre de nominations du gouvernement du Canada avec 56 organismes de portefeuille, notamment :

9 sociétés d'État;

4 tribunaux et organismes administratifs;

21 administrations aéroportuaires;

17 administrations portuaires canadiennes;

5 autres sociétés à régie partagée.

Liens connexes

Nominations par le gouverneur en conseil - Canada.ca

Décret - Jean Aubry-Morin

Décret - Iris Auclair-Bernard

Décret - Filipe Dinis

Décret - Sharon Ruth Duggan

Décret - Georges Farrah

Décret - Roderick Graham

Décret - Martine Patricia Guay

Décret - Llewellyn James Holloway

Décret - Catherine Kloepfer

Décret - Hélène Lauzon

Décret - Johanne M. Lépine

Décret - John Patrick McCann

Décret - Steven Donald Gerard Neatt

Décret - John Edward Parisella

Décret - Franco Pietracupa

Décret - Nathalie Pilon

Décret - H. Glenn Rainbird

Décret - Joseph Lorio Roy

Décret - Marie-Jacqueline Saint-Fleur

Décret - Andrew Travis Seymour

Décret - Jonathan Scott

Décret - Rakesh Shreewastav

Décret - Lucien Sonier

Décret - K. M. Tracy Medve

Visitez le site Web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055