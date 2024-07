OTTAWA, ON, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui les 17 nominations suivantes dans le secteur des transports. Ces Canadiennes et Canadiens ont été nommés à la suite de processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite.

Administration de pilotage de l'Atlantique

L'Administration de pilotage de l'Atlantique a pour mandat d'établir, d'exploiter, d'entretenir et de gérer, dans l'intérêt de la sécurité de la navigation, un service de pilotage maritime efficace dans les provinces de l'Atlantique et aux alentours, y compris dans la baie des Chaleurs (Québec).

Kyle Alexander Gillis ( Halifax , Nouvelle-Écosse) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de quatre ans.

( , Nouvelle-Écosse) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de quatre ans. John Suresh Selvaraj ( Antigonish , Nouvelle-Écosse) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de quatre ans.

Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority

La Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority est une organisation binationale à gouvernance partagée qui possède et exploite le pont Peace, reliant Fort Erie (Ontario) et Buffalo (New York). La Bridge Authority a pour mandat de fournir un moyen de transport sécuritaire, efficace, respectueux de l'environnement et rentable entre le Canada et les États-Unis pour le commerce et les voyageurs.

Patrick Robson ( Wainfleet, Ontario ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de quatre ans.

Administration portuaire d'Halifax

L'Administration portuaire d'Halifax gère, développe et promeut le port d'Halifax afin de créer de la valeur pour la clientèle, les partenaires, les visiteurs et visiteuses ainsi que la communauté. En facilitant les liaisons qui améliorent les activités de croisière et de transport de marchandises, l'Administration génère des retombées économiques pour la communauté locale, la région et le pays.

André Marcel Boudreau ( Dartmouth , Nouvelle-Écosse) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de trois ans.

( , Nouvelle-Écosse) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de trois ans. David Cameron ( Halifax , Nouvelle-Écosse) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé jusqu'au 10 mai 2026.

Administration portuaire de Hamilton-Oshawa

L'Administration portuaire de Hamilton-Oshawa contribue à la compétitivité, à la croissance et à la prospérité de l'économie canadienne en facilitant le commerce et en soutenant l'économie régionale.

Meghan Colleen Davis ( Hamilton, Ontario ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de trois ans.

( ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de trois ans. Christopher Keanin Mark Loomis ( Hamilton, Ontario ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de trois ans.

) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de trois ans. Beverley Anne Waldes ( Hamilton, Ontario ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de trois ans.

Marine Atlantique S.C.C.

Marine Atlantique S.C.C. offre des services de traversier saisonniers et sécuritaires, fiables et respectueux de l'environnement pour le transport des passagers et passagères et la marchandise entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse.

Murray Calvin Hupman ( Channel-Port aux Basques , Terre-Neuve-et- Labrador ) a vu son mandat de président et premier dirigeant renouvelé pour une période de cinq ans à partir du 15 avril 2024.

Administration portuaire de Prince Rupert

L'Administration portuaire de Prince Rupert supervise l'une des portes d'entrée commerciales les plus rapides et les plus efficaces en Amérique du Nord, située stratégiquement sur la côte nord de la Colombie-Britannique. L'Administration portuaire de Prince Rupert joue un rôle essentiel en reliant les marchés mondiaux grâce à ses installations de pointe et à son engagement à assurer une croissance durable.

Hilary A. Cassady ( Bowen Island , Colombie-Britannique) a été nommée au conseil d'administration pour une période de trois ans.

Administration portuaire de Saint John

L'Administration portuaire de Saint John gère une porte d'entrée essentielle pour le commerce et les activités maritimes sur la côte Est du Canada, située au Nouveau-Brunswick. L'Administration portuaire de Saint John joue un rôle crucial en facilitant le commerce mondial et en soutenant la croissance économique régionale grâce à ses installations modernes et à ses initiatives stratégiques.

John William Keir ( Grand Bay-Westfield , Nouveau-Brunswick) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de trois ans.

( , Nouveau-Brunswick) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de trois ans. Peter Hugh McGuire ( Saint John , Nouveau-Brunswick) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de deux ans.

( , Nouveau-Brunswick) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de deux ans. Thomas Gerard O'Neil ( Saint John , Nouveau-Brunswick) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de deux ans.

( , Nouveau-Brunswick) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de deux ans. Shelley M. Rinehart ( Saint John , Nouveau-Brunswick) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de deux ans.

Administration portuaire de St. John's

L'Administration portuaire de St. John's supervise une plaque tournante maritime cruciale située à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. En tant que membre clé du réseau de transport et de logistique du Canada atlantique, l'Administration portuaire de St. John's facilite l'établissement de liens commerciaux efficaces et fiables.

Harold Bernard Hefferton ( St. John's , Terre-Neuve-et- Labrador ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de trois ans.

( , Terre-Neuve-et- ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de trois ans. Donald Samuel Walters ( St. John's , Terre-Neuve-et- Labrador ) a vu son mandat au sein du conseil d'administration renouvelé pour une période de trois ans.

La Société des ponts fédéraux Limitée

La Société des ponts fédéraux Limitée est une société d'État responsable de la gestion et de l'exploitation sécuritaires et efficaces des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, à Point Edward, à Lansdowne (Mille-Îles) et à Cornwall (Ontario).

Natalie Kinloch (Glengarry Nord, Ontario ) a vu son mandat de première dirigeante renouvelé pour une période de cinq ans à partir du 1er février 2024.

Les personnes nommées proviennent d'horizons différents et possèdent de l'expérience dans plusieurs domaines. Elles sont des membres actives de leur communauté et apportent un large éventail de connaissances et d'expertise à leurs postes.

Citations

« Le gouvernement s'est engagé à mettre en place des processus ouverts, transparents et fondés sur le mérite pour la sélection des personnes. Ces personnes hautement qualifiées apportent une expérience précieuse à leurs rôles, et elles jouent un rôle essentiel dans ces organisations clés du secteur des transports. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le ministre des Transports est responsable de l'un des plus importants portefeuilles du gouvernement du Canada avec 56 organismes de portefeuille, notamment :

9 sociétés d'État;

4 tribunaux et organismes administratifs;

21 administrations aéroportuaires;

17 administrations portuaires canadiennes; et

5 autres sociétés à régie partagée.

