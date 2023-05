OTTAWA, ON, le 15 mai 2023 /CNW/ - Des relations solides et efficaces avec des partenaires internationaux aident le Canada à apprendre des autres ainsi qu'à faire progresser des solutions novatrices, axées sur la transformation et empreintes de compassion par rapport aux priorités communes en matière de santé mondiale.

Les 13 et 14 mai, le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, a rencontré nos partenaires du G7 pour examiner d'importantes questions de santé mondiale. Les ministres de la Santé ont discuté de prévention des pandémies, ainsi que de préparation et d'intervention en cas de pandémie, de manières d'offrir un régime de soins de santé universel plus résilient, plus équitable et plus durable, de même que de l'idée de favoriser l'innovation pour aborder des questions comme la résistance aux antimicrobiens, la démence, le vieillissement en santé et les changements climatiques.

Lors de la réunion, le ministre Duclos a mis l'accent sur l'engagement continu du Canada envers la santé mondiale et a plaidé pour qu'une plus grande attention collective soit accordée aux ressources humaines en santé et à la santé mentale, de même qu'à l'équité en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs.

Pendant son séjour au Japon, le ministre Duclos a visité l'Institut national des maladies infectieuses du Japon, où il a rencontré le chef de l'Institut, le Dr WAKITA Takaji, qui est aussi le président du Comité consultatif japonais sur les politiques relatives au coronavirus. C'était une occasion d'échanger des leçons apprises de la pandémie de COVID-19, ainsi que de discuter de surveillance et de détection des maladies infectieuses puis de la coopération bilatérale entre le Canada et le Japon. Le ministre a aussi rencontré le Dr MISHIMA Yoshinao, président de la Japan Agency for Medical Research and Development (AMED), pour échanger sur les efforts du Japon en matière d'innovation dans le domaine des produits pharmaceutiques et des instruments médicaux. Ensemble, ils ont cerné des occasions de collaboration technique et de recherche entre le Canada et le Japon dans le domaine de la biofabrication.

En outre, le ministre Duclos a visité l'AMR Clinical Reference Centre du National Center for Global Health and Medicine pour approfondir ses connaissances sur les travaux du Japon liés aux contre-mesures et à la surveillance de la résistance aux antimicrobiens, et pour chercher des possibilités de renforcer les systèmes mondiaux de suivi et de surveillance. Le ministre Duclos a aussi annoncé l'octroi de 6,3 millions de dollars à CARB-X (accélérateur biopharmaceutique de lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques) afin de promouvoir l'innovation mondiale et nationale en matière d'antimicrobiens.

Le 13 mai, les ministres de la Santé du G7 ont tenu une séance commune avec leurs homologues des Finances pour discuter des manières dont les membres du G7 et les organisations internationales peuvent collaborer avec efficacité et efficience au financement en cas d'urgence sanitaire. Les ministres du G7 ont réitéré l'importance d'un financement viable pour l'architecture mondiale de la santé, ainsi que la nécessité d'améliorer la coordination entre les secteurs des finances et de la santé pour maintenir la santé et la sécurité de toute la population.

Le ministre Duclos a eu des réunions bilatérales fructueuses avec ces homologues de l'Allemagne, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis pour discuter des priorités en matière de santé et pour renforcer les relations déjà solides avec des partenaires aux vues similaires.

Les membres du G7 continuent de mettre l'accent sur l'importance de la responsabilité collective en matière d'architecture mondiale de la santé. Le communiqué des ministres de la Santé du G7 (en anglais seulement) donne les grandes lignes des engagements mondiaux pris par les partenaires du G7 concernant le renforcement de l'architecture mondiale de la santé en cas d'urgence de santé publique et la contribution à l'offre d'un régime de soins de santé universel plus résilient, plus équitable et plus durable.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à collaborer avec ses partenaires internationaux et nationaux pour favoriser la santé et la sécurité de la population canadienne et mondiale. La participation à des réunions comme celle-ci n'est qu'une occasion parmi d'autres d'atteindre nos objectifs communs en matière d'amélioration de la santé pour tous.

« Pour résoudre des problèmes de santé mondiaux, il faut des solutions mondiales, et ces solutions mondiales peuvent guider les solutions nationales. Mes partenaires du G7 et moi avons réussi à avoir des discussions pertinentes dans le but de faire progresser des questions de santé importantes pour les gens ici au Canada et partout dans le monde. Des réunions comme celle-ci sont d'une importance capitale pour échanger des leçons apprises et pour gérer les problèmes sanitaires actuels et nous préparer pour de futurs incidents de santé publique. Ensemble, avec nos partenaires internationaux, nous pouvons contribuer à améliorer les soins de santé pour toutes et tous. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

Le Groupe des Sept (G7) est une tribune informelle réunissant sept grandes nations industrielles et démocratiques, soit l'Allemagne, le Canada, les États-Unis d'Amérique, la France , l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni, ainsi que l'Union européenne. La présidence est assurée à tour de rôle par les États membres sur une base annuelle. Le Japon a pris les rênes de la présidence en 2023 de l'Allemagne (2022), puis les cédera à l'Italie (2024).





