MONTRÉAL, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Les travailleurs canadiens sont talentueux et motivés et ils figurent parmi les plus scolarisés du monde. Pendant que l'économie canadienne continue de croître et d'évoluer, le gouvernement du Canada se concentre sur la création d'emplois intéressants et enrichissants qui garantissent une bonne qualité de vie.

Cette semaine, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a convoqué des représentants d'entreprises, d'organismes sans but lucratif, de l'industrie, de syndicats et d'organisations communautaires de tout le pays afin de bâtir la main-d'œuvre canadienne du 21e siècle.

Près de 200 chefs de file issus de divers secteurs du marché du travail au Canada se sont réunis pour discuter d'idées nouvelles et d'approches novatrices visant à trouver des solutions aux enjeux pressants du marché du travail et à mettre de l'avant une vision pour répondre aux besoins d'une économie canadienne moderne et des travailleurs canadiens.

Lors du sommet, le ministre Boissonnault a prononcé un discours principal dans lequel il a ciblé certains des défis de l'économie canadienne, y compris les pénuries critiques de main-d'œuvre dans des secteurs clés, les travailleurs vieillissants à l'aube de la retraite et les perturbations économiques plus fréquentes qui sont ressenties partout dans le monde.

Le ministre a souligné le besoin d'offrir les bonnes mesures de soutien aux Canadiens qui font partie du bassin de travailleurs dont les talents demeurent inexploités et qui sont issus de groupes sous-représentés, y compris les Autochtones, les femmes et les personnes en situation de handicap, afin de les aider à trouver de bons emplois. Il a insisté sur l'importance d'attirer plus de jeunes à entreprendre une carrière enrichissante dans les métiers spécialisés, et de trouver de nouvelles manières d'offrir de la formation et du perfectionnement afin de répondre aux besoins des travailleurs, peu importe où ils en sont dans leur parcours professionnel.

Le ministre a souligné le rôle important que jouent les provinces et les territoires dans l'éducation et la formation axée sur les compétences et il s'est dit déçu qu'ils aient choisi de ne pas participer au sommet sur la main-d'œuvre.

Le ministre a aussi annoncé le lancement d'un nouvel appel de propositions pour l'octroi de 30 millions de dollars sur deux ans en faveur de l'Initiative canadienne pour le perfectionnement professionnel et les possibilités d'emploi qui financera des projets communautaires de perfectionnement professionnel de la main-d'œuvre dans les situations où il y a des licenciements collectifs.

À l'appui du sommet, une mobilisation en ligne visant à recueillir le point de vue des Canadiens sur les enjeux les plus pressants touchant le marché du travail au pays est ouverte jusqu'au 31 octobre 2024. Une mise à jour sur les conclusions sera disponible et mettra en lumière les priorités et les orientations futures concernant le perfectionnement de la main-d'œuvre au Canada et d'autres engagements auprès des employeurs, des syndicats, des provinces, des territoires et des partenaires autochtones.

« Nous avons au Canada les esprits les plus aiguisés et les travailleurs les plus talentueux, et nous pouvons aussi compter sur un système d'éducation, de formation et d'emploi robuste. En travaillant ensemble, nous pouvons mieux outiller la main-d'œuvre d'aujourd'hui et de demain et créer une main-d'œuvre plus novatrice, plus productive et plus compétitive pour les générations à venir. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

« La main-d'œuvre au Canada compte parmi nos plus grands atouts. C'est notre avantage concurrentiel qui nous distingue sur la scène internationale. Ce sommet vise à donner aux travailleurs, aux entreprises et aux investisseurs la confiance dont ils ont besoin pour bâtir l'économie canadienne du 21e siècle, parce que nous avons besoin de tout le monde pour y parvenir. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Steven MacKinnon

Tendances du marché du travail et principaux facteurs de changement : Avec l'une des reprises de l'emploi les plus rapides parmi les pays du G7 après la pandémie, le nombre total d'emplois au Canada a atteint 20,5 millions en juin 2024. Selon IBM, le Canada a connu une hausse de 1,1 % de son produit intérieur brut (PIB) réel en 2023, et une croissance du PIB est prévue jusqu'en 2025. Selon le Conference Board du Canada , l'intelligence artificielle générative pourrait ajouter jusqu'à 2 % au PIB du Canada . De 2019 à 2023, le taux de participation des femmes âgées de 25 à 54 ans ayant des enfants de moins de 6 ans a augmenté de 3,8 points de pourcentage pour atteindre 79,7 %, ce qui veut dire que 51 000 femmes de plus font maintenant partie de la population active. En 2022, le taux d'emploi des personnes âgées de 16 à 64 ans en situation de handicap s'élevait à 65,1 %, comparativement à 80,1 % pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Près d'un Canadien sur quatre est un baby-boomer. Selon Statistique Canada, le taux d'activité des personnes âgées de plus de 55 ans était de 37 % en 2023 comparativement à 25 % en 1998. Les jeunes ont connu une hausse du taux de chômage, qui a atteint 14,5 % en août 2024, et les Autochtones, tous niveaux de scolarité confondus, avaient un taux de chômage plus élevé (7,7 %) en 2023 que les non-Autochtones (4,5 %) âgés de 25 à 54 ans. Pendant la période de 2022 à 2031, 600 000 travailleurs exerçant un métier spécialisé devraient prendre leur retraite. Cette tendance entraînera à la fois une perte de compétences et des possibilités de restructuration de la demande de main-d'œuvre en raison du resserrement de l'offre de main-d'œuvre. Selon la Banque Royale du Canada , la transition vers une économie durable fait en sorte que la demande pour de nouvelles compétences augmente. Au cours des 10 à 20 prochaines années, jusqu'à 400 000 emplois pourraient être créés, pour lesquels un ensemble de compétences accrues sera essentiel.



