FORTALEZA, Brésil, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Les 25 et 26 juillet 2024, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a assisté à la réunion des ministres du Travail et de l'Emploi du G20 à Fortaleza, au Brésil, pour discuter des défis communs à relever afin d'assurer des emplois de grande qualité dans une économie mondiale en évolution.

Le ministre Boissonnault a rappelé l'engagement de longue date du Canada en faveur de l'adoption d'une approche centrée sur le travailleur dans un monde en mutation, afin que les personnes soient au cœur de toutes les décisions liées aux changements technologiques et environnementaux. Il a également invité la communauté du G20 à saisir les nouvelles occasions et à relever les défis qu'apporte l'intelligence artificielle, tout en soulignant la nécessité de mettre en place des normes d'utilisation éthiques et responsables afin de protéger les droits des travailleurs.

Lors de ses rencontres avec ses homologues des États-Unis, de Singapour, du Brésil et du Royaume-Uni, le ministre a fait valoir les avantages de la diversité, de l'inclusion et de l'équité en milieu de travail, ainsi que le besoin essentiel d'élargir l'accès à une éducation de qualité et d'investir dans le développement continu des compétences pour la main-d'œuvre de demain.

Le ministre Boissonnault a également félicité Alison McGovern, la nouvelle ministre d'État à l'Emploi du Royaume-Uni, un ami et allié de longue date du Canada.

Tout au long de la réunion, le ministre Boissonnault a souligné le leadership du Canada dans la promotion de l'égalité des genres, de la diversité et de l'inclusion au sein de la population active canadienne et dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

Le Canada, de concert avec tous les autres pays membres du G20, a également réaffirmé son engagement à l'égard de l'objectif de Brisbane, qui consiste à réduire de 25 % d'ici 2025 l'écart entre les sexes touchant la participation au marché du travail et à accélérer les progrès en matière d'égalité des genres.

Enfin, le ministre Boissonnault a remercié le Brésil d'avoir accueilli la rencontre du G20 de cette année. Le Canada demeure engagé à l'égard du G20 et prêt à collaborer avec ses partenaires pour bâtir un avenir plus durable, plus juste et plus équitable où personne n'est laissé pour compte.

Citation

« Alors que nous créons aujourd'hui des emplois de qualité, nous devons veiller à ce que la main-d'œuvre soit prête à s'épanouir dans l'économie de demain. Les forums internationaux comme le G20 nous donnent l'occasion de partager et d'apprendre des autres pays. Notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les travailleurs canadiens ouvrent la voie dans l'économie mondiale de demain. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

Faits en bref

Dans le budget de 2024, le gouvernement a proposé d'investir 105 millions de dollars en 2024-2025 pour soutenir la mise en œuvre d'une stratégie d'emploi pour les personnes en situation de handicap par l'intermédiaire du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées.

À la suite des recommandations du Groupe de travail sur l'examen de la Loi sur l'équité en matière d'emploi , le gouvernement a annoncé dans son budget de 2024 qu'il entend proposer des modifications législatives visant à moderniser la Loi sur l'équité en matière d'emploi , notamment en élargissant les groupes visés par l'équité en matière d'emploi.

, le gouvernement a annoncé dans son budget de 2024 qu'il entend proposer des modifications législatives visant à moderniser la , notamment en élargissant les groupes visés par l'équité en matière d'emploi. En mars 2023, le Canada a été classé au premier rang des donateurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la proportion de l'aide consacrée à l'égalité des genres et au renforcement du pouvoir des femmes et des filles en 2022 dans le cadre de la Politique d'aide internationale féministe du Canada.

L'OCDE a également noté que dans nos milieux de travail en constante évolution, la demande en matière d'apprentissage continu, tant par la formation scolaire que par la formation liée à l'emploi, ne cesse de croître. Le Canada se classe d'ailleurs au deuxième rang des pays de l'OCDE pour son taux de scolarité postsecondaire. Cela témoigne de l'importance que nos gouvernements accordent à une éducation de haute qualité.

Liens connexes

Le Canada ratifie la convention no 190 de l'Organisation internationale du Travail, intitulée la Convention sur la violence et le harcèlement, 2019

Budget de 2024 : Une chance équitable pour chaque génération

Réaliser et soutenir l'équité en matière d'emploi : un cadre transformatif

Le Canada et les objectifs de développement durable

Loi sur l'équité en matière d'emploi

Loi sur l'équité salariale

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, 343-573-1846, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]