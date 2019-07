Le ministre Blair et le secrétaire parlementaire Schiefke participent à la cérémonie d'intronisation des agents stagiaires des services frontaliers au Collège de l'ASFC, à Rigaud, au Québec

RIGAUD, QC, le 12 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, et Peter Schiefke, secrétaire parlementaire du premier ministre (Jeunesse) et du ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé (Parti libéral, Vaudreuil--Soulanges), ont participé aujourd'hui à la cérémonie du Programme de formation de base des agents (PFBA) au Collège de l'Agence des services frontaliers du Canada à Rigaud, au Québec.

Pour les recrues, la cérémonie représente l'aboutissement du processus rigoureux de présélection, de sélection et d'évaluation, qui s'est échelonné sur plusieurs mois, et de la formation de 22 semaines suivie au Collège de l'ASFC; les stagiaires travailleront ensuite pendant un an en première ligne pour perfectionner leurs compétences en cours d'emploi.

Le ministre Blair et le secrétaire parlementaire Schiefke se sont adressés aux agents stagiaires, les félicitant de leurs réalisations et soulignant l'importance de leur rôle pour l'économie et la sécurité du Canada, tout en leur rappelant que les agents des services frontaliers sont souvent les premiers Canadiens que les voyageurs ou les Canadiens qui reviennent au pays rencontrent et sur lesquels ils comptent pour leur professionnalisme et leur intégrité.

Ils ont aussi pu constater directement les façons dont les programmes de formation phares de l'Agence - le PFBA et le Programme de formation des chiens détecteurs - contribuaient à l'excellence dans les domaines de l'exécution de la loi et de la réduction de la criminalité en détectant les armes de poing, les drogues et d'autres marchandises illégales.

Citations

« Les recrues de l'ASFC suivent une formation rigoureuse et ultraperfectionnée. La cérémonie d'intronisation des agents tenue aujourd'hui marque un jalon important dans la vie de ces futurs agents, qui offriront des services de première ligne. Les agents de l'ASFC sont essentiels pour assurer la sécurité des Canadiens, et ils s'appuient sur leur expertise pour fournir d'excellents services à tous ceux qui traversent la frontière. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

« Le Collège de l'ASFC à Rigaud constitue une source de fierté pour la région de Vaudreuil--Soulanges, en veillant au respect des valeurs qui sont importantes pour tous les Canadiens. Je suis honoré d'avoir eu l'occasion de participer à cette cérémonie, où l'on a mis en évidence le rôle crucial du Collège dans le cadre des efforts visant à assurer la sécurité des frontières du Canada. »

- Peter Schiefke, secrétaire parlementaire du premier ministre (Jeunesse) et du ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

Faits en bref

Conformément à la mission et aux engagements de l'ASFC, le Programme de formation de base des agents, d'une durée de 22 semaines, est conçu pour former des agents de haut calibre qui travailleront au sein d'un organisme d'exécution de la loi armé et moderne. Les recrues perfectionnent leurs compétences notamment en ce qui concerne les stratégies d'inspection, les saisies, les détentions et les arrestations, le recours à la force, les armes à feu, ainsi que le bien-être et le respect du Code de conduite de l'Agence.

Après la cérémonie d'intronisation d'aujourd'hui, 67 agents stagiaires sont maintenant qualifiés pour occuper un poste de première ligne. Chaque année, l'Agence sélectionne et forme plus de 300 agents afin qu'ils puissent travailler dans des points d'entrée de diverses tailles, dans l'ensemble du Canada .

. Le Programme de formation des chiens détecteurs de l'ASFC, offert au Collège, est reconnu mondialement pour son excellence. L'ASFC compte actuellement 64 équipes de chiens détecteurs, qui œuvrent à des endroits stratégiques partout au Canada . Le budget de 2019 permettra à l'ASFC de se doter de 24 nouvelles équipes de chiens détecteurs spécialisées dans la détection d'aliments, de végétaux et d'animaux au cours des cinq prochaines années et de former des équipes pour accroître la capacité actuelle de l'Agence.

Produits connexes

Liens connexes

