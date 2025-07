HALIFAX, NS, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, ainsi que des dirigeants de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), de l'Administration portuaire d'Halifax et de la communauté d'Africville, ont célébré l'ouverture du nouveau Centre d'examen des conteneurs maritimes (CECM) à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Ce nouveau centre d'examen, construit par l'Autorité portuaire de Halifax avec le financement du Fonds national des corridors commerciaux de Transports Canada et le soutien de l'ASFC, représente un investissement dans l'avenir du Canada et un engagement envers la sécurité et la sûreté de la population canadienne. En améliorant la fluidité des chaînes d'approvisionnement et la sécurité du commerce, il permet aux entreprises canadiennes d'être concurrentielles et de croître sur les marchés internationaux, d'améliorer l'efficacité et la sécurité des employés et des opérations de l'ASFC et de contribuer à la croissance soutenue des opérations portuaires à Halifax.

Le nouveau Centre d'examen des conteneurs maritimes d'Halifax abrite l'équipe d'examen des conteneurs et l'Unité d'inspection du fret maritime de l'ASFC. Il est situé sur les rives du bassin de Bedford, à côté du terminal de Fairview Cove, près de l'ancienne localité d'Africville. Le bâtiment, certifié Envision et de 2 700 mètres carrés, remplace l'ancien entrepôt du CECM situé dans le parc industriel de Burnside, qui nécessitait de transporter les conteneurs maritimes par le pont MacKay pour leur inspection.

Le travail qui s'effectue au nouveau CECM est essentiel pour protéger les communautés canadiennes, et celles des partenaires commerciaux, des impacts de la criminalité transnationale organisée, tout en assurant la fluidité des chaînes d'approvisionnement essentielles du Canada via le port d'Halifax, l'une des portes d'entrée maritimes les plus vitales du Canada.

Les conteneurs d'expédition à risque élevé sont renvoyés au CECM pour examen par le Centre national de ciblage de l'ASFC, ainsi que par l'Unité d'inspection du fret maritime de l'ASFC, à Halifax. Les agents de l'ASFC situés à l'installation effectuent ensuite des examens exhaustifs des conteneurs et du fret à la recherche de drogues, d'armes, de véhicules volés et d'autres marchandises dangereuses de contrebande importées ou exportées au Canada. Les agents veillent également au respect des règlements canadiens sur les aliments, les végétaux et les animaux.

Les agents de l'ASFC interceptent régulièrement de grandes quantités de drogues illicites et des véhicules volés au CECM. Du 1er mars 2024 au 1er juillet 2025, des agents de l'ASFC au CECM ont intercepté 189 véhicules volés, 1 957 kg de cannabis quittant le Canada et des stupéfiants d'une valeur de 208 millions de dollars.

Le nom du centre, Africville Seasides, rend hommage à l'histoire, au dynamisme et à la résilience des habitants d'Africville. Les membres de la collectivité d'Africville ont choisi le nom du bâtiment en l'honneur de leur équipe de hockey, les Africville Seasides, qui a joué dans la première et seule ligue de hockey sur glace masculine entièrement noire au Canada et qui a remporté deux championnats au début des années 1900.

Citations

« En investissant dans un centre comme celui-ci, notre gouvernement renforce l'intégrité des frontières du Canada, de notre économie et de nos collectivités, tout en réaffirmant notre engagement à lutter fermement contre le crime organisé. Les ports du Canada ne doivent jamais être des points d'entrée pour la violence, la toxicomanie ou la peur. Ils doivent être des portes d'entrée pour les opportunités, le commerce et la prospérité qui profitent à toute la population canadienne. »

- L'honorable Darren Fisher, député de Dartmouth - Cole Harbour, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Les investissements dans des infrastructures comme celle-ci augmentent la résilience de notre économie et assurent la sécurité de nos collectivités. Nos ports sont essentiels à notre croissance économique et ce site renforcera l'application de la loi et favorisera la circulation efficace des produits légitimes qui stimulent l'économie canadienne. »

- L'honorable Chrystia Freeland, ministre des Transports et du Commerce intérieur

« Les agents de l'ASFC travaillant dans ce centre effectuent un travail essentiel axé sur le renseignement, tout en assurant la fluidité des chaînes d'approvisionnement essentielles du Canada via le port d'Halifax, l'une des portes d'entrée maritimes les plus vitales du Canada. Avec la collaboration du Centre national de ciblage de l'Agence et de l'Unité d'inspection du fret maritime, ils interceptent les stupéfiants, les véhicules volés et d'autres marchandises dangereuses et interdites avant qu'ils n'atteignent les collectivités canadiennes ou ne soient exportés vers des ports étrangers. Ce nouveau centre d'examen permet à nos agents et agentes de poursuivre l'incroyable travail qu'ils accomplissent depuis des années afin d'assurer la sécurité du Canada et de sa population. »

- Jennifer Lutfallah, vice-présidente, Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux, Agence des services frontaliers du Canada

« Grâce au travail de pointe effectué ici même à Halifax, au Centre d'examen des conteneurs maritimes d'Africville Seasides, l'ASFC déjoue les activités des organisations criminelles transnationales et remplit un rôle essentiel pour assurer la sécurité et la prospérité du Canada. »

- Shannon Miedema, Députée d'Halifax

Faits en bref

La construction du nouveau Centre d'examen des conteneurs maritimes a commencé à l'été 2022 et s'est achevée au début du mois d'avril 2025. Les opérations ont débuté le 7 avril 2025.

s'est achevée au début du mois d'avril 2025. Les opérations ont débuté le 7 avril 2025. Le gouvernement du Canada a investi 7 millions de dollars dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux et 879 000 dollars dans le cadre des Responsabilités en matière d'aménagement et de financement de l'ASFC.

Liens connexes

Document d'information sur le Centre d'examen des conteneurs maritimes

Communiqué de presse de l'Administration portuaire d'Halifax

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Demandes de renseignements des médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected]; Administration portuaire d'Halifax, [email protected]