RICHMOND, BC, le 14 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, est à Richmond pour faire le point sur les passeports et les services en personne en Colombie-Britannique, ainsi que de souligner le service de cueillette offert depuis le 3 janvier 2024 au Centre Service Canada Surrey sud. Les Canadiens peuvent récupérer leur passeport 10 jours ouvrables suivant la soumission de leur demande à ce Centre Service Canada.

Avant le 3 janvier 2024, les personnes devaient récupérer leur passeport au bureau des passeports de Surrey, situé au centre d'achat Central City, ou ils le recevaient par la poste. Maintenant, les clients peuvent récupérer leur passeport à l'endroit même où ils ont fait leur demande. Nous offrons ainsi une autre option de service plus complète et facilitons l'accès aux services pour des milliers de personnes de cette région.

Pendant la période de pointe hivernale, les Canadiens pourraient vivre des temps d'attente plus longs pour les services en personne à travers le pays. Plusieurs options sont disponibles aux Canadiens qui présentent une demande de passeport, dont le service de passeport en 20 jours ouvrables disponible dans plus de 30 Centres Service Canada et dans plus de 25 sites de services mobiles réguliers à travers la province. Le temps d'envoi postal est exclu. Les temps d'attente sont généralement plus courts à ces points de service. Les demandes de passeport peuvent également être envoyées par la poste et elles seront traitées dans un délai de 20 jours ouvrables, excluant le temps d'envoi postal.

Pour ceux qui ont besoin d'un passeport plus rapidement, ces bureaux offrent le service de passeport en 10 jours ouvrables :

Les Canadiens qui ont besoin d'un passeport dans un délai inférieur à 10 jours ouvrables doivent se rendre à un bureau des passeports offrant les services de retrait urgent ou express. Pour plus de renseignements, visitez la page Web Demander des services urgents, express ou d'urgence de fin de semaine pour obtenir un passeport

Les clients peuvent consulter le Vérificateur de l'état d'une demande de passeport pour recevoir des mises à jour quotidiennes de leur demande. L'information sera disponible 5 jours ouvrables après la soumission en personne, et 10 jours ouvrables pour celles par la poste.

Consultez la page Web Trouver un bureau de Service Canada pour obtenir tous les renseignements concernant les Centres Service Canada et les bureaux des passeports, notamment le temps d'attente approximatif aux bureaux offrant le service en 10 jours ouvrables.

Citations

« Ce service de passeport amélioré pour les habitants de Surrey offre une autre option pratique pour recevoir leur passeport. Service Canada offre des options flexibles pour ceux qui veulent présenter une demande de passeport par la poste, dans un bureau des passeports ou dans un Centre Service Canada. En modernisant le Programme de passeport, nous voulons rendre le processus le plus pratique possible et c'est ce que les Canadiens méritent. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

« Ces améliorations apportées aux services de passeport à Surrey et partout dans la Colombie-Britannique constituent un pas important vers l'amélioration de l'accessibilité et de l'efficacité des services essentiels dans notre communauté. L'introduction de délais de traitement plus courts et de lieux de cueillette plus pratiques souligne notre engagement à mieux servir les Canadiens et à fournir des services gouvernementaux qui répondent mieux à leurs besoins. »

- John Aldag, député pour Cloverdale--Langley City

Les faits en bref

Depuis le 1 er avril 2023, le gouvernement du Canada a émis plus de 4,5 millions de demandes de passeports et a émis plus de 4,1 millions de passeports (données à jour le 10 mars 2023).

avril 2023, le gouvernement du a émis plus de 4,5 millions de demandes de passeports et a émis plus de 4,1 millions de passeports (données à jour le 10 mars 2023). Depuis le lancement du Vérificateur de l'état d'une demande de passeport en mars 2023, près de 2 millions de mises à jour en temps réel ont été envoyées avec succès.

Les Canadiens sont invités à soumettre leur demande le plus tôt possible avant de faire leurs réservations de voyage.

La norme de service pour les demandes présentées en personne et le retrait dans les bureaux des passeports spécialisés et les Centres Service Canada offrant des services de passeport en 10 jours est de 10 jours ouvrables. Le temps d'envoi postal est exclu si le service de cueillette n'est pas demandé.

Pour les demandes envoyées par la poste et présentées dans un Centre Service Canada régulier, les normes de services sont de 20 jours ouvrables. Le temps d'envoi est exclu.

La cible de rendement prévoit que 90 % des demandes dûment remplies doivent être traitées selon ces normes de service.

Les statistiques sur le Programme de passeport sont publiées en ligne, et toutes les données sont mises à jour chaque mois.

