OSHAWA, ON, le 31 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, était à Oshawa, en Ontario, pour présenter les investissements annoncés dans le budget de 2023 visant à renforcer les soins de santé publics.

Le Canada a connu une reprise remarquable après la récession causée par la COVID-19. La croissance économique du Canada a été la plus forte du G7 au cours de la dernière année; 830 000 Canadiennes et Canadiens de plus occupent un emploi aujourd'hui par rapport à la période précédant la pandémie, dont 36 600 ici en Ontario. L'inflation au pays est en baisse depuis huit mois consécutifs, le taux de chômage est près de son niveau le plus bas jamais enregistré et le taux de participation à la population active des femmes âgées de 25 à 54 ans a atteint un sommet inégalé de 85,7 % en février, grâce au soutien du système pancanadien de services abordables d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Le budget de 2023 poursuit sur la lancée de ces importants progrès.

Afin de renforcer le système universel de soins de santé public du Canada, le budget y injecte 198,3 milliards de dollars, dont 77,006 milliards de dollars ici en Ontario, pour réduire les retards, élargir l'accès aux services de santé familiale et s'assurer que les provinces et les territoires sont en mesure d'offrir en temps opportun les soins de santé de qualité que la population canadienne mérite et s'attend à recevoir. Le budget de 2023 instaure aussi un nouveau Régime canadien de soins dentaires pour aider jusqu'à neuf millions de Canadiennes et Canadiens et veiller à ce que personne au pays n'ait à choisir entre sa santé dentaire et le paiement des factures mensuelles.

Le budget de 2023 prévoit un investissement porteur pour fournir des soins dentaires aux Canadiens qui en ont besoin, dont 13,0 milliards de dollars sur cinq ans et 4,4 milliards de dollars par année par la suite pour la mise en œuvre du Régime canadien de soins dentaires. Le régime couvrirait les soins dentaires des Canadiens non assurés dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $, tandis que les personnes dont le revenu familial est inférieur à 70 000 $ n'auront pas à payer de quote-part. Le régime commencera à être mis en œuvre en 2023.

En plus du coût, d'autres facteurs peuvent empêcher les Canadiens d'accéder aux soins dentaires dont ils ont besoin, comme le fait de vivre dans une communauté éloignée ou d'avoir besoin de soins spécialisés en raison d'un handicap. C'est pourquoi le gouvernement du Canada propose également d'accorder 250 millions de dollars sur trois ans et 75 millions de dollars par année par la suite pour établir un fonds d'accès à la santé buccodentaire. Le fonds complétera le Régime canadien de soins dentaires en comblant les écarts en santé buccodentaire parmi les populations vulnérables et en réduisant les obstacles à l'accès aux soins dentaires, y compris dans les communautés rurales et éloignées.

Le budget de 2023 constitue un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au PIB parmi les pays du G7. Il aidera à bâtir un Canada plus sécuritaire, plus durable et plus abordable pour tout le monde, d'un océan à l'autre.

« En ces temps difficiles, dans un monde toujours plus complexe, le Canada reste le meilleur endroit où vivre. Le budget de 2023 est notre plan pour rendre la vie plus abordable, renforcer les soins de santé publics et bâtir une économie canadienne plus forte, plus durable et plus sûre, pour tout le monde. Le nouveau Régime canadien de soins dentaires aidera jusqu'à 9 millions de Canadiennes et Canadiens et veillera à ce que personne au pays n'ait à choisir entre sa santé dentaire et le paiement des factures mensuelles. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le budget de 2023 arrive à un moment important où les Canadiennes et Canadiens ont plus que jamais besoin d'aide. Notre gouvernement le reconnaît, et nous sommes déterminés à rendre la vie plus abordable, à renforcer notre système de santé et à faire croître l'économie propre. Notre Régime canadien de soins dentaires étendra la protection des soins dentaires aux personnes qui ne sont pas assurées et qui sont dans le besoin. Nous continuerons de travailler fort pour la population canadienne et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. »

Ryan Turnbull

Député de Whitby

