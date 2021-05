OTTAWA, ON, le 5 mai 2021 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a fait la déclaration suivante sur sa participation à la réunion des ministres des Transports du G7 :

« Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de me réunir virtuellement avec mes homologues d'Allemagne, des États-Unis, de France, d'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Ensemble, nous partageons le même objectif, à savoir une reprise sécuritaire et progressive des voyages et du tourisme à l'échelle internationale.

« Alors que le monde est toujours aux prises avec la pandémie de COVID-19 et son évolution, le gouvernement du Canada a mis en œuvre une approche à plusieurs niveaux pour les voyages internationaux essentiels qui met l'accent sur la protection de la santé, de la sécurité et de la sûreté de tous les Canadiens.

« Chacun a un rôle à jouer dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Au cours de la dernière année, un grand nombre de mesures ont été mises en œuvre pour atténuer les répercussions de la COVID-19 sur tous les modes de transport. Les travailleurs du secteur des transports au Canada et dans le monde entier ont redoublé d'efforts pour assurer la livraison des biens essentiels, des vaccins et de l'équipement de protection individuelle en ces temps difficiles. Je suis très reconnaissant du travail efficace qui a été réalisé.

« Au cours de notre réunion d'aujourd'hui, les ministres des Transports du G7 ont souligné que les voyages permettent de resserrer les liens avec la famille et les amis, mais permettent aussi de soutenir l'économie en facilitant les affaires, le tourisme et les échanges commerciaux. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à élaborer un ensemble commun de principes pour guider la reprise des voyages internationaux lorsque la situation le permettra d'un point de vue de la sécurité.

« Ces efforts doivent graviter autour d'une approche coordonnée pour les tests de dépistage et autour d'une plateforme commune pour la reconnaissance du statut vaccinal des voyageurs. Alors que nous travaillons à reconstruire sur de meilleures bases, nous devons impérativement mettre en place un système qui protégera notre vie privée et nos renseignements personnels, et qui sera accessible, juste et équitable. Nous devons mettre en pratique les enseignements tirés des technologies innovantes pour parvenir à des solutions durables à long terme et les développer à l'échelle mondiale.

« Enfin et surtout, la reprise sécuritaire devra s'inscrire dans une approche inclusive qui va au-delà du G7 et qui inclut une collaboration avec d'autres pays et avec des organisations internationales comme l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation maritime internationale et l'Organisation mondiale de la Santé.

« En tant que ministres des Transports du G7, nous avons un rôle déterminant à jouer dans la promotion d'un nouveau cadre mondial pour les voyages internationaux qui sera essentiel pour la reprise en toute sécurité de la libre circulation des personnes et des biens, et le retour à un environnement de voyages à l'échelle mondiale, sans barrières. »

