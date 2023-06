ISE-SHIMA, Japan, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a conclu un voyage fructueux en tant que représentant du Canada à la réunion des ministres des Transports du G7 à Ise-Shima, au Japon, du 16 au 18 juin 2023.

Lors de l'événement des Transports du G7, les membres ont cherché à stimuler l'innovation pour parvenir à un transport accessible et durable. Le ministre Alghabra a discuté de mesures pour accroître la résilience de la chaîne d'approvisionnement et de réduire la pollution, et il a profité de l'occasion pour présenter la vision du Canada aux partenaires du G7 et discuter des priorités qui correspondent aux intérêts du Canada en matière de transport. Plus précisément, le ministre Alghabra a proposé des initiatives visant à soutenir la résilience de la chaîne d'approvisionnement dans l'ensemble du G7 au moyen de l'intensification de la coordination, et il a proposé la mise en place de corridors maritimes verts entre le Canada, le Japon et le Royaume-Uni.

Le ministre Alghabra a eu des rencontres bilatérales avec ses homologues du Japon, du Royaume-Uni et de l'Ukraine. Au cours de ces rencontres, il a discuté des domaines de coopération entre le Canada et ses alliés en vue d'atteindre les objectifs de carboneutralité et de réduire la pollution dans les secteurs aérien et maritime. Le ministre Alghabra a aussi dirigé l'attention sur des initiatives visant à établir des chaînes d'approvisionnement durables pour les générations futures dans l'ensemble du G7. Parmi celles-ci, mentionnons la résilience de la chaîne d'approvisionnement, l'augmentation de la disponibilité et de l'utilisation de carburants d'aviation durables et la mise en place de corridors maritimes verts pour réduire la pollution dans le secteur maritime. Il a également discuté de l'amélioration de l'accès aux transports par l'unification des normes d'accessibilité pour une expérience sécuritaire et respectueuse pour les passagers dans les pays du G7.

Les ministres ont conclu leurs réunions en publiant une déclaration conjointe pour réaffirmer l'importance de systèmes de transport accessibles, propres et efficaces, ainsi que de solides chaînes d'approvisionnement. Les ministres reconnaissent que des approches nouvelles et novatrices et une plus grande collaboration sont essentielles pour atteindre ces objectifs. Dans le cadre de cette déclaration, et sous le leadership du Canada, les ministres ont également convenu d'explorer la possibilité de créer un groupe de travail du G7 sur la résilience des chaînes d'approvisionnement.

Lors de sa rencontre avec Oleksandr Kubrakov, vice-premier ministre pour la restauration de l'Ukraine et ministre des communautés, des territoires et du développement des infrastructures de l'Ukraine, le ministre Alghabra a réitéré le soutien indéfectible du Canada à l'Ukraine contre la guerre d'agression illégale de la Russie. Les ministres ont discuté de la façon dont le Canada aide à répondre aux besoins immédiats et à long terme en matière de transport pour assurer un avenir durable pour l'Ukraine. Le vice-premier ministre Kubrakov a informé le ministre Alghabra des dommages causés par la destruction du barrage de Nova Kakhovka. Au cours d'une séance consacrée à ce sujet, les ministres du G7 ont condamné l'agression militaire de l'Ukraine par la Russie et exprimé leurs préoccupations au sujet des répercussions mondiales, y compris la sécurité énergétique mondiale. Ils ont aussi discuté de la coordination du G7 concernant la reconstruction de l'infrastructure de transport pour venir en aide au peuple ukrainien. Le ministre Alghabra a réitéré que le Canada s'est engagé à prendre des mesures concertées pour limiter les répercussions de la crise énergétique mondiale déclenchée par cette guerre afin de soutenir les pays vulnérables et touchés.

Citations

« Les dernières années ont été difficiles pour les secteurs des transports au Canada et partout dans le monde. Malgré l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, les conséquences de la pandémie, l'incertitude du commerce et une route vers la reprise semée d'embuches, le G7 n'a jamais été aussi uni sur des questions cruciales qui touchent la population canadienne et les populations du monde entier. Le Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les autres membres du G7 afin d'accorder la priorité à la création de systèmes de transport durables, propres et abordables. La participation à la réunion des ministres des Transports du G7 a été une occasion d'établir et de renforcer ces relations et de promouvoir les priorités canadiennes pour faire progresser un secteur des transports fort. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Les membres du G7 sont le Canada, la France , l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne.

, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne. Le Canada présidera le G7 en 2025.

Déclaration conjointe des ministres des Transports du G7 (en anglais seulement)

Le Canada et le G7

