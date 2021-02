Le MEM - Centre des mémoires montréalaises lance son 42e concours photo

MONTRÉAL, le 14 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La population montréalaise est invitée à témoigner de son affection pour la métropole en participant à la 42e édition du concours de photo du MEM - Centre des mémoires montréalaises, qui s'ouvre aujourd'hui. L'édition 2021 du concours organisé en collaboration avec Tourisme Montréal, Photo Service, Encadrex et le Conseil jeunesse de Montréal a pour thème : « Montréal de mon cœur ».

La thématique de cette année incite les Montréalaises et les Montréalais à partager leur coup de coeur intimiste et favori au sein de leur milieu de vie, ou à devenir touristes dans leur propre ville à la recherche des oasis urbaines (parcs, petites places, coins de rue, commerces de quartiers, ruelles vertes…) qui font le charme des différents arrondissements.

« Ce concours est l'occasion pour les citoyennes et les citoyens d'explorer leur quartier afin d'y dénicher des trésors cachés ou méconnus, de photographier l'ordinaire extraordinaire, le secret bien gardé, et de partager avec les autres les facettes de Montréal qui sont chères à leur cœur », a souligné la vice-présidente et élue responsable de la culture au comité exécutif, Magda Popeanu.

Créé en 1991 par le Centre d'histoire de Montréal, le concours photo annuel du MEM a pour objectif de faire connaître, comprendre et découvrir la ville d'hier et d'aujourd'hui à partir du point de vue de sa population. Cet événement attire chaque année plusieurs centaines de photographes amateurs et professionnels.

Le jury qui évaluera les photos participantes est composé de professionnels de la photo et de représentants de chaque partenaire. Des prix totalisant une valeur de 4000 $ sont à gagner.

Comment participer ?

Connectez-vous sur le site du MEM - Centre des mémoires montréalaises :

https://memmtl.ca/concours

Remplissez le formulaire de participation et déposez vos photos sur le site avant le 15 juin 2021 à minuit.

Pour connaître les règlements du concours et pour de plus amples renseignements consultez le site https://memmtl.ca/concours ou écrivez à [email protected] .

Premier prix offert par Tourisme Montréal

Un contrat de photographie pour le compte de Tourisme Montréal, d'une valeur de 2 000 $

Deuxième prix offert par Photo Service

Un bon d'achat de 1 000 $ chez Photo Service

Troisième prix offert par Encadrex

Un prix d'une valeur de 500 $ à utiliser chez Encadrex

Prix spécial du Conseil jeunesse de Montréal (Ce prix s'adresse aux participants âgés de 12 à 30 ans)

Des chèques cadeaux de la boutique Signé Local et de la Coopérative les Librairies indépendantes du Québec totalisant une valeur de 500 $

À propos de nos partenaires

Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires.

Photo Service

Experts en photographie depuis 3 générations, ils cherchent à apporter à chaque client le service maximum. En plus de sa boutique, Photo Service dispense des cours de photographie, imprime vos projets photo et loue du matériel.

Encadrex

Une équipe de conseillers, techniciens et artisans encadreurs doués d'un grand savoir-faire. Grâce à la maîtrise du métier, au choix judicieux des matériaux ainsi qu'à un vaste échantillonnage de moulures exclusives, les artisans d'Encadrex conçoivent des encadrements esthétiques et durables qui répondent aux normes les plus actuelles de conservation des œuvres.

Le Conseil jeunesse de Montréal

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller le conseil de la ville sur toutes questions relatives à la jeunesse et assurer la prise en compte des préoccupations des jeunes dans les décisions de l'administration municipale.

À propos du MEM - Centre des mémoires montréalaises

Le MEM - Centre des mémoires montréalaises poursuit et développe la mission du Centre d'histoire de Montréal en mobilisant la population de Montréal afin qu'elle contribue à mettre en valeur les identités montréalaises. Il rassemble et valorise les témoignages des diverses communautés pour raconter l'histoire de la ville. En 2022, Le MEM ouvrira ses portes dans le Quartier des spectacles. D'ici là, plusieurs activités sont accessibles en ligne et dans différents quartiers de Montréal.

