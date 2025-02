Le hockey sur glace : sport national du Québec

QUÉBEC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale le projet de loi 90 qui vise en premier lieu à reconnaître dans une loi le hockey sur glace comme sport national du Québec et à faire du premier samedi du mois de février la Journée nationale du hockey sur glace. Ce projet de loi prévoit aussi des modifications à la Loi sur le patrimoine culturel.

Depuis plus de 150 ans, le hockey fait partie de l'histoire du Québec, de ses traditions et de sa culture. S'il est communément admis que le hockey sur glace est le sport national du Québec, aucune reconnaissance du gouvernement ne le consacre toutefois officiellement. Avec ce projet de loi, le ministre de la Culture et des Communications propose que l'Assemblée nationale reconnaisse l'importance historique de ce sport et la place que celui-ci occupe dans la culture québécoise.

Le projet de loi donnera au gouvernement plus de moyens pour mieux faire connaître et valoriser des symboles culturels québécois, comme le hockey. Il introduit la notion de « référent culturel national » dans la Loi sur le patrimoine culturel, en précisant qu'il s'agit d'un élément ancré dans la tradition, qui représente un aspect unique de l'identité québécoise.

« Le hockey est un symbole culturel et identitaire au Québec depuis plus de 150 ans. Plus qu'un sport, il est devenu au fil des années, le reflet des influences, des luttes et des aspirations de la société québécoise. Officialiser le statut du hockey comme sport national du Québec permettrait de favoriser le sentiment d'appartenance et de fierté des Québécoises et des Québécois envers leur histoire et leurs traditions, en plus de mettre en valeur cette contribution du Québec à l'histoire mondiale du sport. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Nous avons tous un souvenir qui nous rattache au hockey, que ce soit sur une glace de quartier, au niveau du hockey mineur, professionnel ou des affrontements lors des Jeux olympiques. Je suis très heureuse du dépôt de ce projet de loi qui permettra au hockey de recevoir officiellement le statut de sport national du Québec. C'est une discipline qui passionne la population québécoise et je me réjouis que notre gouvernement s'engage à le souligner. Cette initiative était la première recommandation proposée dans le rapport du Comité québécois sur le développement du hockey et s'ajoute aux nombreuses actions que nous avons déjà entreprises pour favoriser le développement des hockeyeuses et hockeyeurs québécois. Au-delà du sport lui-même, le hockey permet de rassembler les communautés et toutes les générations, et c'est pourquoi notre gouvernement continuera de déployer les ressources nécessaires pour améliorer l'accès, la sécurité et le développement de ce sport. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants

Le projet de loi 90 définit le référent culturel national comme étant « un élément de la culture québécoise forgé dans la tradition, qui caractérise et évoque de manière singulière un aspect de l'identité culturelle du Québec, constitue un repère largement partagé par les individus de la société et renforce les liens entre eux, reconnu à ce titre par la loi ».

Le projet de loi répond à la première recommandation du Comité québécois sur le développement du hockey, issue de son rapport « Le hockey, notre passion » publié en 2022, soit de hisser le hockey sur glace au rang de sport national du Québec. Mis sur pied par le gouvernement du Québec en 2021, le Comité avait comme mandat d'établir un état de situation du sport et de soulever les pistes de solutions afin d'assurer le développement du hockey.

Sur le plan historique, le Québec fut le théâtre de l'émergence du hockey moderne dans les années 1870, et du premier match officiel de l'histoire de ce sport, le 3 mars 1875. L'émergence du hockey moderne constitue ainsi une contribution majeure du Québec à l'histoire mondiale des sports.

