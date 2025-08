Festivals et événements de la saison estivale 2025 - 445 000 $ pour le Festival international Présence autochtone

QUÉBEC, le 5 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 445 000 $ pour le Festival international Présence autochtone qui se déroule à Montréal jusqu'au 14 août 2025. Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

C'est à travers des concerts, des projections de films, des expositions en arts visuels et plus encore que le Festival international Présence autochtone poursuit sa mission de faire rayonner les arts et les cultures des Premières Nations et les Inuits, et ce, pour une 35e édition. L'événement se démarque notamment par la présence de nations des trois Amériques, ce qui offre au public la possibilité de découvrir un large éventail de cultures réunies au même endroit pour l'occasion, en salle et dans l'espace public. Le volet cinématographique du festival agit d'ailleurs à titre de tremplin pour la relève en lui offrant une visibilité sans pareille.

Citations

« Encore une fois cette année, le Festival international Présence autochtone fait briller tout le talent, le dynamisme et les richesses débordantes des peuples autochtones du Québec et d'ailleurs. Notre gouvernement est fier de soutenir cet événement, qui connaît un succès impressionnant depuis 35 ans déjà. Je félicite les organisateurs du festival pour leur travail, qui contribue à créer des rapprochements entre nos nations et à transmettre le goût de la découverte à un public toujours plus vaste. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Avec un programme regroupant une foule de pratiques culturelles, le Festival international Présence autochtone témoigne de la diversité du savoir-faire des premiers peuples des trois Amériques. L'événement propose une rencontre artistique stimulante dans laquelle la curiosité et l'ouverture réunissent les différentes cultures. J'invite le public à prendre part à cette rencontre, qui s'annonce riche en découvertes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les grands événements autochtones, qui valorisent le savoir-faire et leurs cultures des différentes nations, sont des expériences mémorables pour le public. Ils sont une part importante de l'offre touristique autochtone, une des filières à haut potentiel de développement ciblée dans la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030. J'invite chaleureusement les personnes participantes à saisir cette occasion que leur donne le Festival international Présence autochtone de vivre des moments de partage authentiques et rassembleurs, tout en profitant de leur passage pour découvrir Montréal et ses multiples attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Pour une 35e édition, le Festival international Présence autochtone anime le cœur de Montréal avec une programmation vibrante, qui célèbre la richesse des cultures autochtones et contribue pleinement au rayonnement de notre métropole, reconnue pour sa vitalité artistique et sa diversité. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le Secrétariat aux relations avec les Premières Nation et les Inuit (SRPNI) a octroyé un montant de 100 000 $ pour l'exercice financier 2025-2026.

Le ministère de la Culture et des Communications a octroyé une aide de 75 000 $ par l'entremise du programme Aide aux développement culturel autochtone.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 75 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue au Festival une somme de 70 000 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission .

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue au Festival une somme de 70 000 $ dans le cadre du programme . Le ministère du Tourisme accorde 75 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival international Présence Autochtone 2025 en y accordant une somme de 50 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

