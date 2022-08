CORNWALL, ON, le 15 août 2022 /CNW/ - Un total de 1 752 000 cigarettes non estampillées, 439 cigares et un F250 de Ford avec une remorque U-Haul ont été saisis à la suite d'une enquête menée par le Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC); un groupe de travail mixte composé de membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de la Police provinciale de l'Ontario, de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du ministère des Finances de l'Ontario.

Le GTRC a commencé son enquête le 3 août 2022 avec le ministère des Finances. Les enquêteurs ont réussi à trouver un camion Ford F250 qui tirait une remorque U-Haul dans la région de Cornwall. Le véhicule a été immobilisé par le GTRC et une grande quantité de tabac non estampillé a été trouvée.

L'enquête a mené à la saisie du F250 de Ford, de la remorque U-Haul et de son contenu, qui comprenait des cigarettes et des cigares. Deux hommes de Terre-Neuve ont également été arrêtés.

David William Squibb (50 ans) et Roman Junior Murphy (32 ans) ont été accusés des infractions suivantes :

David William Squibb :

Possession de tabac non estampillé en infraction à l'article 32 (1) de la Loi de 2001 sur l'accise

Chefs d'accusation supplémentaires en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac.

Roman Junior Murphy :

Possession de tabac non estampillé en infraction à l'article 32 (1) de la Loi de 2001 sur l'accise

Chefs d'accusation supplémentaires en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac.

Les deux hommes ont été libérés en vertu d'un engagement et devraient comparaître en cour à Cornwall (29 Second Street West) à 9 h le 8 septembre 2022.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, le détachement de Cornwall de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au 613 937-2800, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

